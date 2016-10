Meda Pharma bringt neue 3in1 Mund- und Zahnspülung auf den Markt

12 Stunden Atemfrische und natürlich weiße Zähne mit CB12 WHITE

Wien, Oktober 2016 (OTS) - Ein frischer Atem und ein schönes Lächeln sind Zeichen für Gesundheit und Vitalität. Studien zufolge können weiße Zähne darüber hinaus eine entscheidende Rolle als Erfolgsfaktor spielen. Meda Pharma (ein Tochterunternehmen von MYLAN) hat mit der Produktinnovation CB12 White eine Premium Mundspüllösung entwickelt, die die Zähne schonend aufhellen kann, zugleich Zahnschmelz-stärkend wirkt und den Atem zuverlässig bis zu zwölf Stunden lang erfrischt.

Natürlich frisch. Natürlich weiß. Natürlich gut. Der 3in1-Effekt.

Langzeit-Atemfrische, Zahnaufhellung und Zahnschutz in nur einem Pflegeprodukt vereint die neue 3in1 Mundspülung CB12 White. Die einzigartige und patentierte Wirkformel neutralisiert Geruchsbildung mit niedrig-dosiertem Chlorhexidin und Zink-Acetat und sorgt damit für ein neu gewonnenes Wohlbefinden und selbstsicheres Auftreten. Dank der neuen Soft Peppermint Langzeit-Frische-Formel sorgt CB12 White mit mildem Geschmack für ein nachhaltig angenehmes und sauberes Frischegefühl im Mund. Die besonders schonende nicht abrasive zahnaufhellende Wirkung mittels Polyvinylpyrrolidon (PVP) kann bestehenden Zahnverfärbungen, verursacht durch Kaffee, Tee, Wein oder Nikotin, effektiv entgegenwirken, und bildet gleichzeitig einen Schutzfilm vor neuen Verfärbungen – mit sichtbarem Ergebnis nach bereits zwei Wochen. Das enthaltene Natrium-Fluorid (0,05%) wirkt außerdem Zahnschmelz-stärkend.

CB12 White ist frei von Alkohol, Parabenen und Farbstoffen und zur täglichen Anwendung geeignet.

Die Vorteile auf einen Blick:

klinisch bewiesene* 12-Stunden-Wirkung für angenehm natürlichen Atem

Whitening-Effekt nach 2 Wochen

mit Zahn-stärkendem Natrium-Fluorid

CB12 White Mundspülung ist ab sofort in den Packungsgrößen 250ml und 500ml in österreichischen Apotheken sowie bei dm drogeriemarkt erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.cb12.at

*) Seemann et al: Duration of effect of the mouthwash CB12 for the treatment of intra-oral halitosis: a double-blind, randomised, controlled trial, Journal of Breath Research 10/2016 (036002)

Rückfragen & Kontakt:

Nadja Mann

Rottenschlager Consulting + PR GmbH

Wipplingerstraße 23 Top 24-25

1010 Wien

T: 0043 1 368 31 60

E: nm @ rottenschlager.com