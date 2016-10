Hall in Tirol: 15. Jahrgang von UMIT-Studenten willkommen geheißen

Hall in Tirol (TP/OTS) - 492 neue Studenten starten diese Woche an der UMIT, der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, einen neuen Abschnitt in ihrer beruflichen Ausbildung. Aus diesem Anlass haben sich wieder zahlreiche Haller Kaufleute und Unternehmer gemeinsam mit dem Stadtmarketing Hall in Tirol eine Begrüßungsaktion einfallen lassen. So gibt es eine praktische Tasche als Willkommensgeschenk, vollgepackt mit tollen Produkten aus der Region und praktischen Gutscheinen, sowie Informationsmaterial zu Infrastruktur- und Freizeiteinrichtungen. Übergeben wurde diese Tasche bei einem Empfang im Foyer der UMIT von Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch, Rektorin Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler und dem Obmann der Haller Kaufleute, Dr. Werner Schiffner.

Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch informierte in ihrer Begrüßungsrede die Studenten über die bedeutende Rolle von Hall in der Tiroler Historie: „Sie studieren hier in einer geschichtsträchtigen Stadt, die durch den Salzabbau und die Münzprägung weltweite Handelsbeziehungen gepflegt hat. Nur durch die fleißige Arbeit unserer Vorgänger wurde es wirtschaftlich möglich, dass Hall heute eine Universitätsstadt ist. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Zeit, und dass Sie in ihrer Freizeit die kulturellen, einkaufstechnischen und sportlichen Angebote in und um unsere Stadt genießen können. Glück auf!“

Sehr positiv entwickelt sich die Anzahl der Studierenden an der UMIT, so werden heuer insgesamt 1693 Studenten ausgebildet. „Wir befinden uns heuer in einem Jubiläumsjahr. Vor fünfzehn Jahren sind wir mit 19 Studierenden gestartet. Die Steigerung bei den Studierenden ist eine Bestätigung und auch ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich hoffe, dass Sie sich an der UMIT und in Hall wohlfühlen werden. Diese Aktion ist ein Ausdruck der langjährigen Verbundenheit zwischen Universität und Stadt. Ich wünsche allen eine gute und erfolgreiche Zeit während ihrer Ausbildung und dass sie diese auch in ihrer Freizeit in Hall und der Region genießen können“, schloss sich Rektorin Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler den Glückwünschen an.

Der Obmann der Haller Kaufleute, Dr. Werner Schiffner gratulierte den Studierenden zu ihrer Entscheidung an der UMIT inskribiert zu haben und erklärte: „Das Besondere an Hall ist ihre Altstadt, die anders als andere historische Städte mit 300 Betrieben und rund zweitausend Anwohnern, belebt ist. Hier erhalten Sie alles was sie für das tägliche Leben brauchen, vom Bäcker, über den Metzger, der Buchhandlung bis zur Bekleidung und der Gastronomie. In dieser Tasche finden sie kleine Willkommensgeschenke und Gutscheine der Mitglieder des Vereines der Haller Kaufleute. Wir sind stolz darauf Universitätsstadt zu sein und ich lade alle ein ihre Zeit in Hall zu genießen.“

