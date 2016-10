TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Noch fehlt die Erzählung", von Michael Sprenger

Ausgabe vom 4. Oktober 2016

Innsbruck (OTS) - Die Bundesregierung ist längst an ihrem Ende angelangt. SPÖ und ÖVP erinnern an ein altes Ehepaar, sie können einander längst nicht mehr riechen. Doch was beiden noch fehlt, ist eine Idee über den künftigen getrennten Weg.

Auch wer den „Tractatus logico-philosophicus“ von Ludwig Wittgenstein nicht gelesen hat, kennt mitunter das berühmte Zitat, welches zugleich der Schlusspunkt dieses Werks ist: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“

Dieser Schlusssatz ist so oft angeführt worden, dass es uns vielleicht erlaubt ist, ihn als Anleitung zur Interpretation des Zustands der Koalition zu gebrauchen.

Diese Koalition ist am Ende. Kein ernsthafter Beobachter der Innenpolitik würde dieser apodiktischen Aussage widersprechen wollen. SPÖ und ÖVP erinnern längst an ein Ehepaar, das sich nicht mehr riechen kann. Doch warum gehen sie nicht endlich getrennte Wege?

Ja, beide Parteien liegen in den Umfragen schlecht. Beide Parteien müssen damit rechnen, dass wohl einer von beiden nach den nächsten Nationalratswahlen den Weg auf die harte Oppositionsbank antreten muss. Doch diese Ausgangslage wird sich auch in den kommenden Monaten nicht verändern. Sie wird sich eher verschlechtern. Zumindest für einen der beiden Koalitionspartner.

Also hört man dieser Tage öfter von Roten und Schwarzen den Wunsch, dass der jeweils andere Koalitionspartner doch Neuwahlen ausrufen soll. Schließlich gilt hierzulande der Grundsatz: „Wer Neuwahlen vom Zaun bricht, verliert sie.“ SPÖler und ÖVPler haben dies selbst so oft vor sich hergebrabbelt, dass sie es längst selbst glauben. Doch es könnte auch ganz anders kommen: Wer Neuwahlen vom Zaun bricht und nicht erklären kann, warum dieser Schritt notwendig ist, der wird im Wahlkampf untergehen.

Genau in diesem Zustand befinden sich SPÖ und ÖVP. Keine der beiden Parteien hat schon eine große Erzählung parat. Keine der beiden Parteien hat einen Plan, den sie sich in ihre Erzählung einzubauen getraut. Wer Neuwahlen ausruft, der muss erklären können, wofür seine Partei steht, welches Modell für Österreich man vor Augen hat und mit welchem Partner dies umgesetzt werden kann. Derzeit gewinnt man den Eindruck, dass sowohl ÖVP als auch SPÖ an ihrer Erzählung arbeiten. Doch während bei der ÖVP noch nicht klar ist, wem die Rolle des Erzählers zugesprochen wird, scheint Christian Kern schon sehr weit zu sein. Es gehört nicht viel an Fantasie dazu, um zu erahnen, dass der Kanzler nicht länger schweigen wird, wenn er seine Geschichte fertig hat. Dann wird er sie erzählen und nicht warten, bis die ÖVP sagt: Es reicht.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com