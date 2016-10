Neues Volksblatt: "Staubmantel" von Harald GRUBER

Ausgabe vom 4. Oktober 2016

Linz (OTS) - Weniger „New Deal“ und mehr „New Kern“: das ist die gefühlte Bilanz seit Amtsantritt des neuen SPÖ-Kanzlers Christian Kern. Wohl nur wenige hatten es nach dessen markiger Antrittsrede für möglich gehalten, dass er bald den Nadelstreif mit dem Staubmantel tauschen würde, um aus dem wirtschaftspolitischen Keller die Kreisky-Rezepte heraufzuholen. Mit dem schallenden Lobpreis auf Staatseigentum, mit dem Ruf nach expansiven Staatsausgaben und mit dem angedachten Griff in die Taschen investitionsfreudiger, technologieorientierter Firmen (Stichwort Wertschöpfungsabgabe) hat Christian Kern aber genau diesen Gang in den Keller angetreten. Dabei verdeutlichen nicht zuletzt historische Beispiele das letztliche Versagen und Zusammenbrechen staatlich dirigierter, auf Schulden basierter Systeme.

Und dennoch: die aktuellen Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten machen klar, dass in ihrer derzeitigen Verfassung die soziale Marktwirtschaft die volkswirtschaftliche Trendwende nicht schaffen wird. Der Mechanismus wird dann wieder voll greifen, wenn er neu geschmiert wird. Durch Flexibilisierung, Bürokratieabbau und effektivere Anreize für Investitionen bzw. die Aufnahme von Erwerbsarbeit. In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen, dass SPÖ-Wirtschaftssprecher Matznetter bei seinem gestrigen Wort bleibt:

„Wenn einer das Gaspedal tritt und der andere bremst, wird nicht viel in Bewegung kommen.“ Stimmt!

