Intelligente kabellose Highspeed-Kommunikation für mehr Sicherheit im Flugverkehr

Wien (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology besitzt eine international anerkannte Expertise auf dem Gebiet der Verifikation und Validierung von Software- und IT-Systemen für sicherheitskritische Anwendungen. In enger Zusammenarbeit mit PIDSO haben AIT ExpertInnen ein zuverlässiges System zur kabellosen Highspeed-Kommunikation für unbemannte Luftfahrzeuge im Einsatzbereich der öffentlichen Sicherheit entwickelt. Diese neuartige Kommunikationstechnologie bedeutet einen großen Schritt in Richtung mehr Sicherheit im Flugverkehr. Die beiden Partner präsentierten ihre Innovation kürzlich einem internationalen Publikum aus der Luftfahrtindustrie bei der Farnborough International Airshow in England und auf der Red Bull Airpower im österreichischen Zeltweg.



GNSS Tracking Antenna System

Für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge sind Kommunikationslösungen mit hoher Leistung und geringer Interferenz erforderlich. Künftige Einsatzgebiete in den Bereichen öffentliche Sicherheit, industrielle Prüfung und Präzisionslandwirtschaft benötigen eine zuverlässige und schnelle Datenverbindung über weite Entfernungen. Das von PIDSO entwickelte GNSS Tracking Antenna System (gTAS) garantiert diese stabile Verbindung durch den Einsatz fortschrittlicher Trackingalgorithmen und einer hochpräzisen direktiven Antenne. Durch das Plug & Play Konzept ist das System schnell und einfach für den praktischen Einsatz verfügbar. Das intelligente Antennensystem wurde in ein robustes und leistungsfähiges Steuerungssystem von AIT integriert und erlaubt so eine effiziente Planung und Durchführung von Missionen mit unbemannten Flugplattformen. Ziel ist es, eine sichere und stabile Highspeed-Datenverbindung für „Beyond-Visual-Line-of-Sight (BVLOS) Flüge zu ermöglichen. Damit kann erstmals das volle Potenzial von unbemannten Luftfahrzeugen für Anwendungen wie Überwachungs- und Katastropheneinsätze oder industrielle Sicherheitsüberprüfungen voll ausgeschöpft werden.

Über AIT Austrian Institute of Technology

Das AIT Austrian Institute of Technology ist das österreichische Forschungsinstitut von europäischem Format, das sich mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft beschäftigt. Im Forschungsbereich Highly Reliable Software and Systems fokussiert sich das Department auf die Entwicklung neuer Softwarestandards sowie Methoden, Tools und Prozessansätze für die Verifizierung und Validierung hoch zuverlässiger und sicherer Software und Systeme, mit einem speziellen Fokus auf autonome Systeme (z.B. Robotik, Automotive, Spezialmaschinen etc.). Mit diesen Aktivitäten hat sich das AIT international einen hervorragenden Ruf im Bereich der Sicherheitsforschung erarbeitet. Die Industrialisierung von neuen Technologien in diesem Bereich wird durch eine Vielzahl internationaler Aktivitäten unterstützt – durch strategische Kooperationen mit führenden Automobilzulieferern, Beteiligungen an Kompetenzzentren, durch die Integration der Technologien in Projekte europäischer Plattformen wie z.B. ARTEMIS und der Europäischen Technologie- und Forschungsplattform sowie zur Unterstützung der europäischen Industrie beim Ausbau ihrer führenden Rolle im Bereich eingebetteter Systeme. Mehr Informationen: www.ait.ac.at/hrs, www.ait.ac.at/airborne

Über PIDSO

PIDSO ist ein österreichisches Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Antennen und Antennensystemen spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf geringem Gewicht und hoher Leistung. PIDSO verfügt über spezielles Know-how in der Entwicklung von ultraleichten Antennen und der Integration von Antennen in bestehende Fahrzeugstrukturen, vor allem im Bereich unbemannte Luftfahrzeuge und der Automobilindustrie. PIDSO forscht ständig an neuen Materialien, Produktionsmethoden und Technologien für verschiedene Branchen und Fachbereiche, um die technologischen Grenzen im Antennendesign zu erweitern. Mehr Informationen: www.pidso.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Michael Mürling

Marketing and Communications

AIT Austrian Institute of Technology

Digital Safety & Security Department

T +43 (0)50550-4126 | M +43 (0)664 2351747

michael.muerling @ ait.ac.at | www.ait.ac.at



Mag. Michael Hlava

Head of Corporate Marketing and Communications

AIT Austrian Institute of Technology

T +43 (0)50550-4014

michael.h.hlava @ ait.ac.at | www.ait.ac.at



Mag. Armin Hirsch, MBA

Head of Marketing and Sales

PIDSO

T +43 (0) 1 25 24 189

armin.hirsch @ pidso.com I www.pidso.com