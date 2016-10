Heta - Landtagssitzung wird einberufen

Landtagspräsident Rohr: Am Nachmittag des 10. Oktober 2016 wird es eine Sitzung des Kärntner Landtages geben.

Klagenfurt (OTS/Klagenfurt) - Nachdem am Montag endgültig feststehen wird, ob das Heta-Angebot angenommen wurde, wird unmittelbar nach der Regierungssitzung eine Sitzung des Landtages stattfinden. Für alle Abgeordneten wird es offizielle Informationen und dazu eine Debatte darüber geben.

„Der Landtag war ganz wesentlich in der Beschlussfassung und Vorbereitung für die Grundlagen der Angebotslegung involviert. Wie auch immer die Entscheidung seitens der Gläubiger ausfallen wird, ich möchte, dass nach so einem, für Kärntens Zukunft bedeutenden Ereignis, die Ergebnisse präsentiert und ausführlich besprochen werden“, teilte der 1. Landtagspräsident Rohr mit.

