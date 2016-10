AVISO: Bundeskonferenz der Jungen Generation in der SPÖ am 8. Oktober in Marchtrenk

Wahlkonferenz mit BM Jörg Leichtfried, MEP Josef Weidenholzer, BGF Georg Niedermühlbichler

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, 8. Oktober 2016, findet die ordentliche Bundeskonferenz der Jungen Generation, dem Jugendreferat der SPÖ, in Marchtrenk unter dem Motto „think outside the box“ statt.

Auf der Tagesordnung der Wahlkonferenz stehen Gastreferate von Bundesminister Jörg Leichtfried - er wird die Eröffnung vornehmen -sowie dem Abgeordneten zum Europäischen Parlament Josef Weidenholzer. Weitere Gäste, u.a. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, haben ihr Kommen zugesagt.

Neben den Berichten, der Wahl eines Vorstands und dem Blick in eine neue Periode, stehen etliche inhaltliche Anträge, u.a. zur Netzpolitik, Europapolitik, Sozialpolitik, Sicherheit u.v.m. zur Diskussion und Abstimmung.

Wir laden alle MedienvertreterInnen und VertreterInnen der Fotoredaktionen herzlich ein. Wir bitten um Anmeldung unter jg @ spoe.at

Wann: 8.10.2016, um 11.00 Uhr

Wo: KulturRaum TRENK.S

Kulturplatz 1 bzw. Kindergartenstraße 29

4614 Marchtrenk

