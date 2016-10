Kadenbach zum Welttierschutztag: Gesundheit für Tiere und Menschen fördern

SPÖ-Europaabgeordnete bringt im EU-Parlament gerade ein Dossier zu Kaninchenhaltung voran

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgen, Dienstag, stattfindenden Welttierschutztages macht SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach auf die aktuellen politischen Vorhaben zur Verbesserung des Tierschutzes aufmerksam. „Bei den Haustieren haben wir in Europa bereits einen sehr gut funktionierenden Tierschutz. Doch vor allem bei den zig Millionen Nutztieren gibt es noch Verbesserungsbedarf. Im Europäischen Parlament sind wir gerade dabei, die Mindestanforderungen an die Haltung von Kaninchen verbindlich zu regeln. In den nächsten Monaten soll der entsprechende Initiativbericht im Ausschuss abgestimmt vorliegen. Die Einführung dieser Mindeststandards verläuft ähnlich wie bei der Abschaffung der Batteriekäfighaltung für Hühner. Es wurde damals von der betroffenen Industrie der Bankrott prognostiziert. Aber wie wir heute wissen, hat die betroffene Industrie das gut überlebt“, erläutert Kadenbach, Vizepräsidentin der Animal Welfare Intergroup im Europäischen Parlament sowie Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Es gab lange Umsetzungsphasen, 1999 wurde das Gesetz über die Abschaffung der Batteriekäfighaltung für Hühner beschlossen, bis 2012 wurde es umgesetzt. ****

Die Kaninchenfleischindustrie verstehe bisher zu wenig, dass diese Mindeststandards auch eine Chance sind. Bisher ist diese Industrie sehr klein und kann nicht mit den Preisen aus China mithalten. Und bessere Standards würden folglich besseres Fleisch bedeuten. Kadenbach, Chefverhandlerin der sozialdemokratischen Fraktion zum aktuellen Bericht, sagt: „In Österreich sind die Anforderungen meist schon erfüllt. So ist etwa Drahtgitterkäfig bereits verboten, es gibt eine Rückzugsmöglichkeit für Tiere, Haltungseinrichtungen dürfen nicht übereinander positioniert werden, dauernder Zugang zu Nagematerial, Heu, Stroh und Wasser gewährleistet. Jetzt geht es darum, sicherzustellen, dass diese Standards in allen 28 EU-Mitgliedstaaten gelten - im Interesse des Tierwohls und der Gesundheit von 510 Millionen Bürgerinnen und Bürgern.“ (Schluss) bj

