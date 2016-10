SP-Tanja Wehsely ad VP-Blümel: Wien-Bashing schafft keine Arbeitsplätze

Anti-Mindestsicherungs-Kampagne der VP zum Scheitern verurteilt

Wien (OTS/SPW-K) - "Hören Sie bitte auf, zu hyperventilieren, und bleiben Sie bei den Tatsachen", reagiert SP-Gemeinderätin und Finanzausschussvorsitzende Tanja Wehsely auf aktuelle Aussagen von VP-Blümel zur Arbeitsmarktstatistik.

"Es ist ein Armutszeugnis für die ehemalige Wirtschaftspartei, nicht zu erkennen, dass wir uns - trotz aller Bemühungen - noch immer in einer wirtschaftlich angespannten Zeit befinden. Durch ständiges Schlechtreden und Hyperventilieren schafft man jedoch keine Verbesserungen, sondern bewirkt genau das Gegenteil", kritisiert Tanja Wehsely das laufende Wien-Bashing.

"Würde Blümel tatsächlich über Wirtschaftskompetenz verfügen, wäre ihm bekannt, dass die Arbeitslosigkeit bei den unter-25-Jährigen gesunken und die Zahl der Selbstständigen gestiegen ist. Zwei wichtige Parameter, die bestätigen, dass Wien auf dem richtigen Kurs ist und die gesetzten Maßnahmen greifen." Bei ihren Aussagen bezieht sich die SP-Abgeordnete auf aktuelle Statistiken des AMS Wien, die bestätigen, dass die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um zirka 1,5 Prozent - das entspricht circa 12.000 Menschen - gestiegen ist. Darüber hinaus wurden dem AMS Wien allein im September 2016 rund 10,1 Prozent mehr offene Stellen von Wiener Unternehmen als im Vorjahresmonat gemeldet. "Hier also von 'Arbeitsplatzvernichtung' und 'Unternehmerschikanen' zu sprechen, ist sehr gewagt.

Den Gipfel des Eisbergs bilden die Aussagen des nicht-amtsführenden Stadtrates, der ohne jede Ressortverantwortung einen Batzen Geld kassiert und Mindestsicherungsbezieherinnen und -bezieher für die aktuellen Arbeitsmarktzahlen an den Pranger stellt. "Dass es der reichen ÖVP nicht zu schade ist, arme Menschen in Misskredit zu bringen, ist ein starkes Stück", so Wehsely, die sich über die 'Marketingkampagne' der kleinen Stadt-ÖVP wundert. "Denn die MindestsicherungsbezieherInnen zu denunzieren und zu beschneiden, schafft keinen einzigen Arbeitsplatz."

Investitionen in Aus- und Weiterbildung sind ein zentrales Instrument im Kampf gegen Arbeitslosigkeit. "Aus- und Weiterbildung sowie Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für bessere Chancen am Arbeitsmarkt spielen nach wie vor eine zentrale Rolle in Wien. Daran werden wir auch weiterhin festhalten", sagt Tanja Wehsely, und weiter: "Der Qualifikationsplan Wien 2020 ist eine von der Wiener Stadtregierung initiierte und intensiv forcierte Maßnahme, um den Anteil an Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss besitzen, zu reduzieren, indem wir sie durch gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt fit machen. Hier also von einem Versagen der Stadtregierung zu sprechen, entbehrt jeder Grundlage."

"Eine Qualifizierungsstrategie wie der Qualifikationsplan 2020 ist kein Zwei-Wochen-Kurs, Herr Blümel", kritisiert Tanja Wehsely die Ahnungslosigkeit des Kleinparteichefs, und schließt: "Jetzt heißt es, auf Kurs zu bleiben und die getroffenen Maßnahmen weiter umzusetzen."

