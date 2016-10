SWV – Matznetter zum Wirtschaftsstandort: Nicht weiter auf der Bremse stehen

Gelegenheit nutzen und gemeinsam aufs Gas steigen - Vernünftige Wirtschaftspolitik braucht keine Ideologie

Wien (OTS) - „Jetzt müssen wir die Gelegenheit nutzen, gemeinsam auf das Gaspedal zu steigen, statt weiter auf der Bremse zu stehen“, kommentiert Christoph Matznetter, SPÖ-Wirtschaftssprecher und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) die Vorhaben von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zum Wirtschaftsstandort Österreich, denn „in Wahrheit funktioniert die Regierungskoalition wie ein Fahrschulauto. Wenn einer das Gaspedal tritt und einer auf der Bremse steht, wird nicht viel in Bewegung kommen.“ ****

Dennoch belegen die Standort-Rankings aber, dass Österreich im internationalen Vergleich gut abschneidet, die Maßnahmen der Bundesregierung greifen, bestätigt Matznetter. Entgegen allen Kritikern betont er daher, „dass es für vernünftige Wirtschaftspolitik also keine Ideologie braucht. Das Start-up-Paket, die geplanten Investitionsmaßnahmen, die Steuerreform-Pläne und der Abbau von Überreglementierungen in der Gewerbeordnung, die unter Bundeskanzler Christian Kern eingeleitet wurden, unterliegen keinen linken Theorien. Was wir wollen, ist, Wohlstand, Beschäftigung und Wachstum abzusichern.“

Dass man Wirtschaftswachstum nicht von null auf 100 beschleunigen kann, liegt auf der Hand. „Was aber sofort umgesetzt werden kann, sind kurzfristige Konjunkturmaßnahmen, zum Beispiel steuerlichen Investitionsbegünstigung“, erklärt SWV-Präsident Matznetter, „Wer jetzt investiert, soll gleich 50 Prozent vorzeitige Abschreibung von der Steuer absetzen können. Zusätzlich wären eine stärkere Nutzung des Juncker-Konjunkturprogramms und die thermische Sanierung beim Wohnbau schon ausreichend, um den Motor in Bewegung zu bringen.“ (Schluss)

