Amon: SPÖ sollte an Familien denken

Unterstützung für Karmasin-Vorschlag - ÖVP geht es um Familien und Kinder – Oberhauser-Vergleich mit Deutschland hinkt

Wien, 3. Oktober 2016 (ÖVP-PD) Zu den Ausführungen von Gesundheitsministerin Oberhauser und der SPÖ-Frauen im

Zusammenhang mit der Thematik "Sternenkinder" hält der ÖVP-Generalsekretär Werner Amon fest: "Uns geht es um eine Lösung für die Familien. Wenn sich die SPÖ dagegen stellt, dass es endlich

zu einer Umsetzung kommt, Sternenkinder in das Personenstandsregister aufzunehmen, soll sie das bitte sagen. Ich persönlich verstehe diesen Widerstand überhaupt nicht und fordere die SPÖ in dieser Sache endlich zu einem Umdenken auf", so der ÖVP-General. ****

Der ÖVP gehe es um die Familien und ihre Kinder. "Die ÖVP unterstützt deshalb den Vorstoß von Familienministerin Karmasin und ist selbstverständlich bereit, dieses nachvollziehbare

Anliegen durch Eintragung im Personenstandsgesetz umzusetzen",

meint Amon. Wäre der Wunsch der Gesundheitsministerin nach einer Umsetzung so groß, stünde es ihr selbstverständlich frei, dies auch in ihrem Ressort im Hebammen- oder Ärztegesetz zu tun, so Amon.

Darüber hinaus meint Amon: "Wenn Oberhauser hier einen Vergleich mit dem deutschen Recht zieht, ist anzumerken, dass in Deutschland andere Gesetze gelten und es kein zentrales Personenstandsregister gibt. Seit Einführung des Zentralen Personenstandsregisters sind, wie dem Frauen- und Gesundheitsministerium bekannt sein sollte, in Österreich sämtliche Amtshandlungen im ZPR zu führen und zu dokumentieren", so der ÖVP-Generalsekretär.

