Straßenaktion in Wien für mehr Rücksichtnahme zwischen Rad- und AutofahrerInnen

Um Unfälle speziell auf Radfahrüberwegen künftig möglichst zu vermeiden, startet das KFV gemeinsam mit der Stadt Wien die Tafelaktion „Sicher Radfahren in Wien“.

Wien (OTS) - An Konfliktstoffen zwischen RadfahrerInnen und AutofahrerInnen mangelt es in Österreich mit Sicherheit nicht. Um Unfälle speziell auf Radfahrüberwegen künftig möglichst zu vermeiden, startet das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) gemeinsam mit der Stadt Wien die Tafelaktion „Sicher Radfahren in Wien“. Von 3. bis 14. Oktober sind MitarbeiterInnen des KFV mit Aktionstafeln, die zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufrufen, in Wien unterwegs und sorgen so für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr.

Dank des attraktiven Radwegnetzes erfreut sich Radfahren in Wien immer größerer Beliebtheit. Dennoch enden die Radtouren nicht immer unbeschadet. Allein im Jahr 2015 gab es in Wien 996 (Österreich:

6.901) Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung, davon 249 auf Radfahranlagen. „30 Prozent der Unfälle auf Radfahranlagen ereignen sich auf Radfahrüberfahrten. Hier wägen sich viele RadfahrerInnen in Sicherheit – tatsächlich ist hier aber besondere Vorsicht gefordert“, erläutert Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). „Viele wissen nicht mehr, dass RadfahrerInnen auf den Radfahrüberfahrten grundsätzlich Vorrang haben. Trotzdem dürfen diese die Überfahrt nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug befahren“, ergänzt Thann. Um die StraßenverkehrsteilnehmerInnen wieder mit den Vorrangregeln auf Radfahrüberfahrten vertraut zu machen, findet in Wien von 3. bis 14. Oktober die Aktion „Sicher Radfahren in Wien“ statt.

Für ein sicheres Miteinander

15 AktionsmitarbeiterInnen des KFV motivieren an den Aktionstagen von 07:00 bis 09:00 Uhr, von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr die VerkehrsteilnehmerInnen mit Aktionstafeln zum richtigen Verhalten an Radfahrüberfahrten. Das Projekt wird vom KFV in Kooperation mit der Stadt Wien umgesetzt. „Gegenseitige Rücksichtnahme und volle Konzentration sind die zentralen Voraussetzungen für ein unfallfreies Miteinander im Straßenverkehr. Gerade beim Abbiegen passieren viele Unfälle durch Unaufmerksamkeit und Ablenkung“, betont Verkehrsstadträtin Mag.a Maria Vassilakou.

Sicher ans Ziel

Die Straßenaktion „Sicher Radfahren in Wien“ umfasst insgesamt 160 Einzelaktivitäten im Wiener Stadtverkehr. „Uns war es wichtig, vor allem Aktionsstandorte zu berücksichtigen, die als Problem- und Gefahrenstellen bekannt sind. Bei unseren Evaluierungen hat sich herausgestellt, dass es einige Unfallhotspots gibt, für die unsere Aktionen besondere Relevanz haben“, erklärt DI Peter Felber, Bereichsleiter Sicherheitsdienstleistungen im KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). Durchgeführt werden die Aktionen unter anderem an verschiedenen Abschnitten des Ring-Radweges, am Südtiroler Platz, in der Argentinierstraße und in der Praterstraße.

Die Verkehrssicherheitsaktionen des KFV werden noch in zahlreichen weiteren österreichischen Städten und Gemeinden umgesetzt. Ziel ist es, VerkehrsteilnehmerInnen für mehr Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren. „Mit unseren Verkehrssicherheitsaktionen wollen wir erreichen, dass sich jeder in die Rolle des anderen hineinversetzt und wahrnimmt, dass RadfahrerInnen als auch AutofahrerInnen gleichberechtigte VerkehrsteilnehmerInnen sind, die denselben Wunsch haben: sicher ans Ziel zu kommen“, ergänzt Felber.

