Wiener Tierschutzverein: Neugeborenes Lamm auf Rastplatz abgelegt

Tier wurde von Autofahrer entdeckt und in den WTV zur Behandlung gebracht. Präsidentin Petrovic: „Keine Rechtfertigung für diese Barbarei“.

Vösendorf (OTS) - Lämmchen in Not: Es wird für den Wiener Tierschutzverein (WTV) immer ein Rätsel bleiben, wie es Menschen fertig bringen, hilflose Lebewesen einfach rücksichtslos ihrem Schicksal zu überlassen. So erneut geschehen am vergangenen Freitag. Auf einem Rastplatz im Bezirk Neunkirchen haben unbekannte Personen ein neugeborenes Lamm einfach zum Sterben neben einem Abfallkübel abgelegt. Zudem hatte man sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Tier von der Nabelschnur zu befreien. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer, der auf dem Rastplatz einen Stopp einlegte, entdeckte das arme Tier, nahm sich umgehend seiner an und päppelte es kurzerhand selbst ein wenig auf. Danach brachte er es in den Wiener Tierschutzverein zur weiteren Versorgung.

Dort wurde das nur wenige Tage alte Lämmchen eingehend untersucht. Glücklicherweise wurden bis auf Durchfall keine Beschwerden nachgewiesen. Das Tier wurde nun bereits zu einer dem WTV nahestehenden Dame gebracht, die einen Bauernhof betreibt und Erfahrung in der Aufzucht mit Schafen hat. Dort kann sich das Jungtier nun von seinen Strapazen erholen. Aufgrund der fehlenden Mutter und dem Stress, den das Lämmchen bereits knapp nach seiner Geburt erleiden musste, besteht aber dennoch das Risiko, das es nicht überlebt. „Wir halten allerdings sämtliche Daumen gedrückt und bedanken uns sehr herzlich beim Finder sowie der neuen „Adoptivmama“. Nur mit Hilfe von tierlieben Menschen wie diesen können wir unsere tägliche Arbeit verrichten“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Klappt alles reibungslos, kann das Lämmchen später in kundige Hände vergeben werden.

Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass es sich wieder einmal um einen besonders schwerwiegenden Fall von Tierquälerei handelt. „Eine derartige Herzlosigkeit ist höchst verwerflich. Hier in Österreich mit einem dichten Netz von Tierschutzvereinen gibt es auch nicht die geringste Rechtfertigung für solch eine Barbarei. Für Grausamkeiten wie diese sollte bei Ausforschung der Täter wirklich einmal die Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis greifen“, so Petrovic.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Öffentlichkeitsarbeit



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org