Samariterbund Filmfest am Donnerstag, 13. Oktober 2016

Filme zugunsten armutsgefährdeter Kinder in Österreich. Ehrenschutz: Prof. Peter Patzak

Wien (OTS) - „Obwohl wir in einem der reichsten Länder der Erde wohnen, gehört es leider auch in Österreich immer öfter zum Alltag, dass viel zu viele Menschen in die Armut abrutschen. Sogar Kinder sind betroffen. Fast 400.000 können nicht einmal mit dem Wichtigsten versorgt werden“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. Deshalb bittet der Samariterbund am 13. Oktober ab 17.30 Uhr zugunsten armutsgefährdeter Kinder zum Filmfest ins Filmcasino Wien, 1050, Margaretenstraße 78. Tickets um 12€ gibt es vorab telefonisch unter (01) 587-90-62, per Mail kassa @ filmcasino.at und an der Abendkassa.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Samariterbund Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Kultregisseur Prof. Peter Patzak stehen zwei Filme auf dem Programm.

18.00: „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“, Dokumentarfilm von Mélanie Laurent und Cyril Dion (F 2015). „Schön wär‘s, wenn es eine Formel gäbe, um die Welt zu retten, und jeder von uns etwas dazu beitragen könnte“, sagen die Filmemacher und zeigen Projekte auf der ganzen Welt, die ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen realisieren.

21.00 „Bringing Out the Dead“ (USA 1999, Originalfassung mit Untertiteln), Spielfilm von Martin Scorsese, mit Nicolas Cage, Patricia Arquette, John Goodman, Tom Sizemore u.a. Frank (Nicolas Cage) ist Rettungssanitäter in New York und kommt jede Nacht mit dem Tod in Berührung. Mit seinen Kollegen kann er viele Leben retten …

Wertvolle Tombola-Preise: Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Filmfest-Tombola für armutsgefährdete Kinder, bei der jedes Los zum Preis von 5€ gewinnt – z.B. eine Design-Sonnenbrille von Andy Wolf, einen Reisegutschein von Ruefa, einen Karton mit 6 Flaschen Wein, die von verschiedenen Künstlern signiert worden sind, sowie Beauty-Produkte, CDs, DVDs, Bücher, Theater- und Kinokarten und diverse Gutscheine. Das Samariterbund Filmfest wird moderiert von Dieter Chmelar.

Dem Samariterbund helfen: Der Samariterbund unterstützt viele Kinder. So bieten die Wiener Sozialmärkte Müttern mit Babys und Kleinkindern bei speziellen Aktionen kostenlos bzw. sehr verbilligt Kindernahrung, Windeln und Hygieneartikel. Eine gratis Hausaufgaben- und Lernunterstützung für Kinder von 6 und 14 Jahren bietet das „LernLEO“, weil sich viele Familien Nachhilfestunden nicht leisten können. Die Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ hilft Eltern, die sich medizinische Behandlungen für ihre Kinder nicht leisten können. Außerdem wird seit 16 Jahren in der Vorweihnachtszeit rund 700 Kindern, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen oder beeinträchtigt sind, mit dem „Nikolauszug“ eine große Freude bereitet. Die Mittel für all diese Aktionen werden über Spenden, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Sponsoren aufgebracht. Das Österreichische Spendengütesiegel garantiert die Spendensicherheit durch Qualitätsstandards und ständige Kontrolle. Spenden an den Samariterbund können von der Steuer abgesetzt werden.

Spenden für die Kinder: Mit einer Kinokarte um 12 € pro Person und Film unterstützen die Besucherinnen und Besucher die Samariterbund-Projekte für armutsgefährdete österreichische Kinder. Die Veranstaltung wird gesponsert von: Filmcasino Wien, Polyfilm Verleih, The Cube Hotels GmbH & Co KG sowie The Walt Disney Company (Austria) GmbH. Auch wenn man selbst keine Zeit für einen Kinobesuch hat, kann man die Samariterbund-Projekte für Kinder trotzdem mit einer Spende unterstützen:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144 / BIC: BKAUATWW (Zahlungsgrund:

„Filmfest“)

