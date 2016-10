ORF III am Dienstag: „Aus dem Rahmen“ auf Schloss Hof, „Mythos Geschichte“ über Schloss Belvedere und Prinz Eugen

Außerdem: Peter Lodynski in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Das kaiserliche Schloss Hof, das Wiener Belvedere und andere Hinterlassenschaften des sagenumwobenen Feldherren Prinz Eugen stehen am Dienstag, dem 4. Oktober 2016, im Zentrum eines spannenden Programmabends in ORF III Kultur und Information.

Im Vorabend begrüßt Ani Gülgün-Mayr den Schauspieler, Kabarettisten und Zauberkünstler Peter Lodynski zu einer neuen Ausgabe von „Kultur Heute“ (19.50 Uhr). Anlässlich seines 80. Geburtstags lädt das Allroundtalent am Montag, dem 10. Oktober, zur artistisch-humorvollen „Flohmarkt-Show“ im RadioKulturhaus.

Das barocke „Schloss Hof – Das kaiserliche Schloss im Marchfeld“ (20.15 Uhr) gilt als architektonisches Gesamtkunstwerk. Mit seiner Gartenanlage, den weitläufigen Terrassen und einstigen Besitzern wie Prinz Eugen von Savoyen oder Kaiserin Maria Theresia gehört Schloss Hof zu den geschichtlich eindrucksvollsten der sogenannten Marchfeldschlösser. In einer neuen Folge des Museumsmagazins „Aus dem Rahmen“ besucht Karl Hohenlohe die ehemaligen Kaiserappartements und Festsäle des Prunkgebäudes, erfährt, was in einem barocken Blumenbeet nicht fehlen darf, und was es mit den weißen Eseln auf sich hat.

Mit dem Bau des pompösen „Schloss Belvedere“ (21.05 Uhr) belohnte sich der Savoyer Prinz Eugen einst dafür, dass er die Kaiserstadt Wien als Oberbefehlshaber im „Großen Türkenkrieg“ vor der osmanischen Eroberung bewahrte. Wie kein anderes Wiener Palais steht das Belvedere für barocken Überschwang, Verschwendungslust und Selbstinszenierung. Die dort beherbergte Österreichische Galerie nützt den Zauber des Ortes für die bildende Kunst. Eine neue Episode der „Mythos Geschichte“-Reihe „Lebensraum“ rekapituliert die wichtigsten Episoden in der Geschichte der Anlage.

Zum Abschluss beleuchtet „Mythos Geschichte“ in der Dokumentation „Prinz Eugen und das Osmanische Reich – Mehr als nur Feinde“ (21.55 Uhr) das Leben des wichtigsten Feldherren des Habsburgerreiches. Seine Biografie ist die Geschichte eines Aufstiegs: Innerhalb weniger Jahrzehnte schaffte Prinz Eugen es vom wohlstandsverwahrlosten Edelmann zum legendären Heerführer. In der ORF-Dokumentation von Regisseur Heinz Leger wird nicht nur auf seine Heldentaten, sondern auch auf seine oft beschriebene Unnahbarkeit Bezug genommen.

