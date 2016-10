Widerstand gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - Am 2.10.2016 gegen 22.45 Uhr attackierte ein 26-jähriger spärlich bekleideter Mann Beamte im Zuge einer Amtshandlung in der Meiselstraße in Wien Rudolfsheim. Der Beschuldigte wurde festgenommen, ein Beamter wurde verletzt.

