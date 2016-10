Widerstand gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - Am 3.10.2016 um 01.25 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen wegen einer eingeschlagenen Auslagenscheibe eines Geschäfts in der Flurschützstraße in Wien Meidling alarmiert. Polizisten hielten in der Nähe des Tatortes drei Unbekannte an. Diese reagierten darauf äußerst aggressiv und attackierten die Beamten. Das Trio wurde festgenommen, ein Beamter wurde verletzt. Ein Tatzusammenhang zur beschädigten Scheibe konnte nicht hergestellt werden.

