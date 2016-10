FPÖ-Haider fordert endlich Klarheit über Migrantenkosten

"Der Budgetdienst des Parlaments muss mit einer Abschätzung der wahren Kosten des Migrantenansturms betraut werden"

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung muss dem Parlament endlich eine realistische Abschätzung der Kosten des Migrantenansturms vorlegen. Die Zeiten des Schönredens und Versteckens müssen ein Ende haben“, forderte der freiheitliche Budgetsprecher NAbg. Mag. Roman Haider. Die jüngsten Berechnungen des Fiskalrates hätten klar gezeigt, dass die Kosten der unverantwortlichen Politik der offenen Grenzen die österreichischen Steuerzahler weit teurer kommen würden, als SPÖ und ÖVP bisher eingestanden hätten.

„Während in allen anderen Bereichen Sparzwang herrscht, wirft die Regierung den Migranten die Milliarden geradezu hinterher. Den Preis müssen die heimischen Bürger zahlen“, kritisierte Haider. „Außerdem haben die Regierungsparteien bisher alles getan, um die wahren Kosten zu verschleiern und damit die Bevölkerung und das Parlament zu täuschen“, zeigte sich Haider über die taktischen Tricksereien der Regierung in dieser wichtigen Frage entsetzt.

Trotz horrender Kosten über Jahrzehnte hinaus habe Finanzminister Schelling versucht, die Kosten als einmalige Budgetbelastung zu tarnen, um das wahre Ausmaß der zukünftigen Belastungen zu verschleiern. „Dieses Vorgehen ist skandalös. Der Finanzminister hat damit jedes Vertrauen in seine Budgetplanung verspielt“, so Haider.

Deswegen müsse der Budgetdienst des Parlaments als objektive und vertrauenswürdige Institution mit einer Abschätzung der wahren Kosten des Migrantenansturms betraut werden, forderte Haider.

