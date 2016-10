Fachtagung: "Unterm Radar der Kinder- und Jugendhilfe"

Fachtagung österreichischer Jugendamtspsychologinnen und -psychologen zum Thema "Bleibt rituelle Gewalt und organisierte sexuelle Ausbeutung an Kindern verborgen?"

Wien (OTS) - Jugendamtspsychologinnen und -psychologen aus ganz Österreich treffen einander vom 6. bis 7. Oktober 2016 zu ihrer jährlichen Fachtagung im Wiener Rathaus. Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely wird die Veranstaltung am 6. Oktober um 9:15 Uhr eröffnen.

Rituelle Gewalt ist eine der schwersten Form der Misshandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit dem Ziel die Opfer in Todesangst zu versetzen und sie mit religiösen Glaubensvorstellungen zu indoktrinieren. Da die Opfer aus Furcht und Schuldgefühlen schweigen oder ihnen einfach nicht geglaubt wird, passieren diese Strafhandlungen mitten unter uns unbemerkt. Die Täter – oft einflussreiche Personen der Gesellschaft – bleiben unbehelligt, obwohl es sogar immer wieder zu Kindestötungen kommt.

Die Tagung hat sich zum Ziel gemacht, für zwei Tage einen Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf dieses finstere Kapitel unserer Gesellschaft zu werfen, um Personen im Jugendhilfebereich auf diese für die meisten unbekannte Problematik zu sensibilisieren.

Kurzer Überblick über Referentinnen und Referenten sowie die Themen(nach der Reihenfolge der Vorträge)

1. Claudia Igney

ist Sozialwissenschaftlerin und berichtet über das in den letzten Jahren deutlich angewachsene Praxiswissen bezüglich organisierter ritueller Gewalt. Sie beleuchtet rituelle Gewalt an Kindern im Spannungsfeld von Parallelwelten, gesellschaftlicher (Ab-)Spaltung und psychosozialem Arbeitsalltag.

2. Thorsten Becker,

Sozialpädagoge, Sozialarbeiter und systemischer Supervisor erläutert, dass bewusste und unbewusste Abspaltung des Problems der Rituellen Gewalt ein häufig anzutreffendes Phänomen ist. Die Wucht der Schilderungen der Opfer fördere Spaltungsprozesse in professionellen gesellschaftlichen Hilfesystemen, was Kooperationen be- und verhindere.

3. Rudolf von Bracken

Der Fachanwalt für Familienrecht stellt die unklare rechtliche Situation in der deutschen Rechtspraxis bei der gesellschaftlichen Aufarbeitung ritueller Gewalt an Kindern dar. Diese finde praktisch nicht statt, da Unschuldsvermutung und strenge Beweisführung unüberwindbare Aufklärungshindernisse darstellen.

4. Prof. Dr. Adolf Gallwitz

ist Medizin- und Polizeipsychologe mit den Schwerpunkten Kriminalprävention, Sexual- und Gewaltkriminalität sowie Bedrohungsmanagement. In seinem Vortrag geht er auf sexuelle Ausbeutung von Kindern in Europa ein und referiert über Gegenstrategien zur Verbesserung der Situation betroffener Kinder.

5. Claudia Maria Fliß

Die Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin erklärt wie an Opferkindern Konditionierungen höherer Ordnung (Programme) durchgeführt werden und dabei dissoziative Identitätsstrukturen entstehen. In langen Therapieprozessen ist es möglich die Konditionierung aufzulösen und eigenen Einfluss auf das Verhalten zu erarbeiten.

63. Fachtagung der österreichischen Jugendamtspsychologinnen und -psychologen "Unterm Rader der Kinder- und Jugendhilfe. Bleibt rituelle Gewalt und organisierte sexuelle Ausbeutung an Kindern verborgen?"

Bitte merken Sie sich vor:

6. Oktober 2016 (09:15 - 16:00 Uhr)

7. Oktober 2016 (08:30 - 14:00 Uhr)

Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich willkommen und haben die Möglichkeit Interviews mit den Vortragenden zu führen.

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Kolar

Leiter des Psychologischen Dienstes der MA 11

Telefon: 01 4000-90891

E-Mail: hannes.kolar @ wien.gv.at