AMS Wien: Geringster Zuwachs an Jobsuchenden seit mehr als fünf Jahren

Im September 2016 starkes Beschäftigungswachstum, mehr offene Stellen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im September 2016 im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf 122.510 gestiegen. Die Zahl der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung ist in Wien im selben Zeitraum um 1,9 Prozent auf 28.491 gewachsen, die Summe beider Gruppen um 2,5 Prozent.

„Das ist der geringste Zuwachs an Jobsuchenden seit mehr als fünf Jahren“, sagt AMS Wien-Vizechef Winfried Göschl. „Zwar steigt das Arbeitskräftepotenzial in Wien noch immer recht rasch, aber vor allem das starke Beschäftigungswachstum hat den Anstieg der Arbeitslosigkeit deutlich abgemildert.“ Beides – die Menge der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte wie auch jene der Arbeitsplätze – werde in Wien auch in den nächsten Jahren deutlich wachsen, prognostiziert Göschl.

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten ist im Jahresvergleich um zirka 1,5 Prozent – etwa 12.000 Menschen – gestiegen. Die Wiener Unternehmen haben dem AMS Wien im September 2016 um 10,1 Prozent mehr offene Stellen gemeldet als im Vorjahresmonat.

Im Vergleich zum September 2015 gab es im Vormonat um 5,2 Prozent weniger unter-25-jährige Arbeitslose, aber um 4,8 Prozent mehr über-50-jährige.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Einzelhandel um 2,4 Prozent gestiegen, in Hotellerie und Gastronomie um 8,4 Prozent. Im Baubereich gibt es um 6,3 Prozent weniger Arbeitslose, in der Warenproduktion um 3,8 Prozent.

