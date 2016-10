ANIMAL SPIRIT: Kein Schächt-Schlachthof in Laaben!

Petition gegen türkischen Schlachthof in der Gnadenhof-Gemeinde

Laaben (OTS) - Wie die Tierschutzorganisation ANIMAL SPIRIT kürzlich erfahren mußte, hat der türkische Landwirt Nihal Özay, der in Brand-Laaben – dem Heimatort des Gnadenhofes „Hendlberg“ von ANIMAL SPIRIT – einen Hof mit Mastrindern und Schafen gepachtet hat, um die Errichtung eines Schlachtraumes auf seinem Hof angesucht. Da dieser „Landwirt“ auch zwei Kebap-Stände (das sind türkische Verkaufsstände u.a. für nach muslimischem Ritus betäubungslos geschächtetes Halal-Fleisch) in Wien betreibt, liegt die Vermutung nahe, daß die Tiere auf seinem Hof geschächtet, also ohne Betäubung getötet, werden sollen. Der Verein hat daher jetzt eine neue Petition dagegen online gestellt, siehe http://bit.ly/2dzsls9.

Dazu der Tierarzt und Obmann von ANIMAL SPIRIT, Dr. Franz-Joseph Plank: „Diese Tötungsmethode bedeutet für die Tiere einen - durch Kehl-Schnitt und langsames Ausbluten - noch weitaus schmerzvolleren und qualvolleren Tod als in „normalen“ Schlachthäusern, wo in Österreich zumindest eine Betäubung vor dem Entbluten gesetzlich vorgeschrieben ist (siehe auch www.pro-iure-animalis.de/schaechten). Es kann nicht sein, daß Religion, welchen Glaubens auch immer, solche offensichtlichen Tierquälereien rechtfertigt. Wir protestieren daher gegen diese barbarische Art des Tötens und fordern die Gemeinde Laaben sowie den zuständigen Verantwortlichen in der Landesregierung St. Pölten (NÖ Gebietsbauamt III) auf, dem Bauansuchen für diesen Schlachtraum nicht stattzugeben!“

Betäubungsloses Schächten - anachronistische, sinnlose und extreme Tierquälerei

Zur Erläuterung: Beim betäubungslosen „rituellen“ Schächten werden dem betroffenen Tier (Schaf, Ziege oder Rind) bei vollem Bewußtsein mit einem langen Messer die Halsschlagadern, die Luft- und Speiseröhre sowie die daneben befindlichen Nervenstränge bis zur Wirbelsäule durchtrennt. Diese Tiere leiden insbesondere bei nicht fachgerechter Durchführung minutenlang unter extrem starken Schmerzen, Atemnot und Todesangst. Der Tod tritt durch langsames Verbluten ein. Schächten ist noch immer traditioneller Bestandteil vieler Religionen: Bei der muslimischen Halal-Schlachtung müssen die Tiere beispielsweise nach Mekka ausgerichtet sein und dürfen nur von einem Muslim geschlachtet werden. Auch Anhänger jüdischen Glaubens praktizieren nach dem jüdischen Ritus das Schächten.

Bei einer „normalen Schlachtung“ sterben die Tiere ebenfalls durch Verbluten. Hier werden jedoch – bei sachgerechter Ausführung - durch eine zuvor ausgeführte Betäubung (Bolzenschuß ins Gehirn, Elektroschock oder mittels Gas) das Schmerzempfinden und die Wahrnehmung des Tieres weitestgehend ausgeschaltet. In Österreich ist die Betäubung aus Tierschutzgründen nach § 32 Tierschutzgesetz grundsätzlich vorgeschrieben. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch im Abs 5 für „rituelle Schlachtungen“ Ausnahmen: Aufgrund „zwingender religiöser Gebote“ dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Schlachtungen auch ohne vorherige Betäubung vorgenommen werden; „dazu gehört u.a. die Vorschrift, daß `die Tiere unmittelbar nach dem Eröffnen der Blutgefäße wirksam betäubt werden` (sog. post cut-stunning) – eine völlig absurde, da praxisferne Vorschrift, die lediglich das Einknicken unserer Gesetzgeber vor anachronistischen, nicht mehr zeitgemäßen extremen Tierquälereien religiöser Minderheiten symbolisiert“, so Dr. Plank weiter.

„ANIMAL SPIRIT lehnt betäubungsloses Schlachten generell ab. Es bedeutet grausame Tierquälerei und ist ein archaischer Ritus, der im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren hat. Wir fordern daher – wie z.B. in den Nicht-EU-Ländern Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein, sowie in Schweden, Dänemark, Holland und Polen bereits durchgesetzt - endlich ein ausnahmsloses Schächtverbot auch im österr. Tierschutzgesetz! Wir sind weder ausländerfeindlich noch antisemitisch, stellen aber diese Forderung für die unschuldigen Opfer, die Tiere, welche ihre Anklage gegen diese barbarische Tradition nicht selbst vertreten können“, so Dr. Plank abschließend.

