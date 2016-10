„wos i mir wünsch“: Ö1 gratuliert Christine Nöstlinger zum 80. Geburtstag

Wien (OTS) - Am 13. Oktober 2016 begeht die österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger ihren 80. Geburtstag. Ö1 gratuliert mit elf Sendungen. In ORF 2 ist Nöstlinger zu Gast bei „STÖCKL.“ und in ORF III im Literaturmagazin „erLesen“.

In der Ö1-„Hörspiel-Galerie“ (14.00 Uhr) am 8. Oktober steht Nöstlingers „Iba de gaunz oamen Leit“ auf dem Programm – eine Produktion von Rabenhof Theater Wien/ORF aus dem Jahr 2012. 1974 veröffentlichte Christine Nöstlinger ihren ersten Gedichtband im rauen Wiener Vorstadtdialekt: „Iba de gaunz oaman Kinda“. Es folgten „Iba de gaunz oaman Fraun“ (1982) und „Iba de gaunz oaman Mauna“ (1987). Nöstlingers Trilogie „Iba de gaunz oamen Leit“ ist inzwischen ein Klassiker der sozialkritischen Dialektdichtung. Sie berichtet, scheinbar leidenschaftslos, in frei rhythmischen Versen von den vielen Gesichtern der Armut, von materieller Armut, von Gefühlsarmut und seelischer Verkümmerung, von Aggression aus Angst vor der Leere, von Sehnsucht und anderen Süchten, von Einsamkeit und Seelennot. Eine Auswahl dieser Dialektgedichte wurde für das Wiener „Rabenhof“-Theater zu einer Geschichte zusammengefügt und verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern eines Gemeindebaus in den Mund gelegt. Auch in der Hörspielversion sind Ingrid Burkhard und Gerald Votava als Mutter und Sohn zu hören, als Frau und Mann Ursula Strauss und Christian Dolezal. Wolfgang Schlögl komponierte die Musik, Regie führte Anatole Sternberg. „wos i mir wünsch“ lautet der Titel der „Nachtbilder“ am 8. Oktober ab 22.05 Uhr in Ö1, in denen Christine Nöstlinger eigene Gedichte liest.

In „Cafe Sonntag“ (9.05 Uhr) am 9. Oktober ist die Schriftstellerin zu Gast bei Oliver Baier und um 16.00 Uhr wird in „Ex libris“ die im Residenz Verlag erschienene dreibändige Edition „Best of Christine Nöstlinger“ vorgestellt, die die Bände „Eine Frau sein ist kein Sport“/„Liebe macht blind – manche bleiben es“/„Glück ist was für Augenblicke“ beinhaltet. Diese persönlichen Erinnerungen, pointierten Glossen und komischen Geschichten sind auch Thema der Ex-Libris-Nachlese in den „Radiogeschichten“ am 10. Oktober um 11.40 Uhr. In „Rudi! Radio für Kinder“ (Mo.-Fr., 14.55 Uhr) bedankt sich der rasende Radiohund von 10. bis 14. Oktober bei Christine Nöstlinger für seine Erschaffung und stellt in jeder Sendung ein Buch seiner Erfinderin vor.

Eine Begegnung mit der Schriftstellerin Christine Nöstlinger bringen die „Tonspuren“ am 10. Oktober ab 21.00 Uhr (Da capo: 13.10., 16.00 Uhr) unter dem Titel „Bei dem Madl muass ma die Goschn extra daschlong“. „Rotarotaginginging feiabrenntinottakring“ - Mit den rot glühenden Haaren der feuerroten Friederike hat alles begonnen. Heute, mehr als 150 Bücher später, zählt Christine Nöstlinger zu den bedeutendsten Kinderbuchautorinnen des deutschsprachigen Raumes. Dass Christine Nöstlinger Schriftstellerin wurde, ist dem Zufall geschuldet. Der erste Verleger war ein Bekannter; einem Fremden hätte sie ihr Manuskript nämlich nie gegeben, meint sie heute. Und wäre die feuerrote Friederike nichts geworden, gäbe es keinen Franz, keine Mini und niemanden, der auf den Gurkenkönig pfeift. Die Kinderliteratur wäre damit um eine bedeutende Zahl an frechen, aufmüpfigen und unangepassten Charakteren ärmer; und die Erwachsenenliteratur um gewitzte Ratgeber für „Haushaltsschnecken“ und um kompromisslose Gedichte „iba de gaunz oaman Leit“. Kinder lagen ihr nie speziell am Herzen, hatte Christine Nöstlinger oft gesagt. Zumindest nicht mehr als andere Menschen. Gerechtigkeit allerdings. Auf politischer Ebene, ebenso wie im scheinbar Banalen, dem Alltäglichen. Das Programm im Detail ist abrufbar unter

http://oe1.orf.at/christinenoestlinger80

Nöstlinger im TV

Anlässlich ihres 80. Geburtstags ist Kinderautorin Christine Nöstlinger am Donnerstag, den 6. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Barbara Stöckl in „STÖCKL.“ Weiters beehrt die Jubilarin am Dienstag, den 25. Oktober um 20.15 Uhr in ORF III die Jubiläumsausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ zum fünften Sendergeburtstag, in der Heinz Sichrovsky außerdem Peter Turrini, Thomas Glavinic und Hugo Portisch begrüßt.

