Verbraucherschlichtung: Jeder zweite Fall einvernehmlich gelöst

Renner: Niederösterreichische KonsumentInnen erhielten bislang 73.000 Euro

St. Pölten (OTS) - „Gemeinsam Lösungen finden, statt Geld und Nerven in Gerichtsverfahren zu investieren“, so beschreibt NÖ Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner den Grundgedanken der staatlich anerkannten Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte. Seit neun Monaten bietet die Einrichtung Hilfe zur Lösung von Streitigkeiten zwischen Konsumenten und Unternehmen an. Egal ob die Traumreise zum Albtraum wird, die Versicherung die Zahlung verweigert oder der neue Fernseher schwarz bleibt – als neutrale Vermittlerin hilft die Schlichtungsstelle Konsumenten und Unternehmen dabei, Probleme gemeinsam aus der Welt zu schaffen. Dabei handelt sie fair, rasch und kostenlos.

Seit Jahresbeginn wurden rund 350 Schlichtungsverfahren durchgeführt, mehr als 80 davon betrafen Konsumenten aus Niederösterreich. Eine weit größere Zahl von Konsumenten hat zu Informationszwecken Kontakt mit der Schlichtungsstelle aufgenommen. In der Hälfte der Schlichtungsfälle konnte eine Lösung erzielt werden. „Dadurch haben niederösterreichische KonsumentInnen insgesamt 73.000 Euro erhalten. Die alternative Streitbeilegung schließt zweifellos eine Lücke beim Konsumentenschutz und ist damit eine sehr positive Weiterentwicklung in Sachen VerbraucherInnenschutz und VerbraucherInnenrechte“, erklärt Renner.

Wer ein Problem mit einem Unternehmen hat, kann sich sowohl über ein Webformular als auch per E-Mail oder Post an die Schlichtungsstelle wenden. Auch ein persönlicher Besuch im Büro der Verbraucherschlichtung in Wien ist möglich. Weitergehende Informationen zur Einrichtung erhalten Konsumenten unter 01 890 63 11 oder auf www.verbraucherschlichtung.or.at.

