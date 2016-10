Bischof Turnovszky präsentiert Jugendsozialkatechismus "DOCAT"

Pressekonferenz am 6. Oktober in Wien mit dem österreichischen Jugendbischof und der Verantwortlichen für die bevorstehende Jugendsozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss"

Wien (KAP) - Eine jugendgerechte Übersetzung der katholischen Soziallehre und ein starker Impuls zum Engagement: Das will der neue Jugendsozialkatechismus DOCAT sein, der von Jugendbischof Stephan Turnovszky am Donnerstag erstmals in Österreich bei einer Pressekonferenz präsentiert wird. Der Pressetermin findet am 6. Oktober um 10 Uhr im Wiener Begegnungszentrum "Quo vadis" (1., Stephansplatz 6) statt. Neben Weihbischof Turnovszky stehen die Wiener Sozialethikerin Prof. Ingeborg Gabriel, die den DOCAT theologisch begutachtet hat, und der Verleger Berhard Meuser den Medien zur Verfügung. Ebenfalls am Podium ist Sophie Matkovits, die als Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich für die Jugendsozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss" verantwortlich ist und in deren Rahmen der DOCAT an Jugendliche verteilt wird.

Seine Premiere erlebte der DOCAT beim diesjährigen Weltjugendtag in Krakau, wo ihn Papst Franziskus als Geschenk an die Jugendlichen verteilte. Begleitend dazu gibt es seither auch eine Smartphone-App. In Österreich soll der DOCAT nun auch den rund 5.000 Freiwilligen bei der diesjährigen Jugendsozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss" als Kompass diesen. Sie startet am 19. Oktober und wird ebenfalls Thema der Pressekonferenz sein.

Der DOCAT wird von der Österreichischen Bischofskonferenz herausgegeben und ist die jüngste Veröffentlichung des YOUCAT-Projekts. Der unter dieser Bezeichnung von den österreichischen Bischöfen initiierte Jugendkatechismus ist mittlerweile nach der Bibel weltweit das erfolgreichste katholische Buchprojekt. Seit seinem Erscheinen vor fünf Jahren wurde der YOUCAT in 72 Sprachen übersetzt und hält bei einer Auflage von mehr als sechs Millionen Stück.

Der Name DOCAT setzt sich aus den englischen Begriffen "to do" (machen) und "Catechism" (Katechismus) zusammen. Es handelt sich nach Angaben der Verfasser um eine populäre Übersetzung der Sozial- und Gesellschaftslehre der katholischen Kirche. Als 320-seitiges Buch enthält der DOCAT nach einem Vorwort des Papstes zwölf Kapitel zu den wesentlichen Elementen der Soziallehre, 328 Fragen und Antworten, Zitate des Papstes, von Schriftstellern oder Schauspielern sowie Bibelstellen. Noch in diesem Jahr soll der DOCAT in mehr als 30 Sprachen erscheinen.

