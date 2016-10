Presseeinladung: Auftaktveranstaltung zur Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“

In der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ erhalten die Menschen in Österreich die Möglichkeit, an Sicherheitslösungen mitzuwirken.

Wien/Graz (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Oktober 2016, findet die Auftaktveranstaltung zu „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ in Graz statt. Die Initiative soll das Zusammenwirken zwischen Polizei und Bevölkerung stärken.

Zeit: Dienstag, 4. Oktober 2016,

10 Uhr (Veranstaltungsbeginn),

12 Uhr (Presseinformation)

Ort: Veranstaltungszentrum Seifenfabrik

Angergasse 41, 8010 Graz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail im Büro für Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion Steiermark möglich: oeffentlichkeitsarbeit-st @ polizei.gv.at. Für die Akkreditierung ab 8 Uhr vor Ort ist ein Presseausweis erforderlich.

Ihre Gesprächspartner sind:

•Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka

•Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler

•Sicherheitsbotschafterin Dr. Christa Kummer.

