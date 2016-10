Bundesjungmaurerwettbewerb ist Highlight der Nachwuchs-Ausbildung der heimischen Bauwirtschaft

Die 24 besten Nachwuchsmaurer stellten an drei Tagen Können und Fachwissen unter Beweis - Sieger kommt aus der Steiermark

Wien/Klagenfurt (OTS) - 24 Hochloch-Ziegelmauerwerke, dicht aneinandergereiht, mit Gesims und Edelputz, sind das Ergebnis von drei Tagen hochkonzentrierter Arbeit: Auf den ersten Blick sieht jedes der Mauerwerke perfekt aus. Doch die hochkarätige Jury hatte ein Auge für die Details und fand die feinen Unterschiede.

Nach eingehender Prüfung der Werke stehen die Ergebnisse seit Freitag fest: Den ersten Platz sichert sich Thomas Hirschmann (Steiermark, Firma Stiglitz-Leitgeb Bau GmbH). Dahinter folgen Martin Pußwald (Steiermark, Manfred Weitzer Bau GmbH) und Leopold Fahrnberger (NÖ, Firma SCE Schaufler Bau GmbH).

Millimeter entscheiden

„Jeder Teilnehmer hat hervorragende Arbeit geleistet, entscheidend waren punktuelle Kleinigkeiten und wenige Millimeter“, erklärt Robert Rauter, Kärntner Landesinnungsmeister. „Bei der Beurteilung zählt jeder Arbeitsschritt: von den ersten Vorarbeiten bis zur Endkontrolle des maßgetreuen Mauerwerks.“

Gearbeitet wurde nach einem Plan, auf dem alle Maße und Details des Hochloch-Ziegelmauerwerks vorgegeben waren. „Dabei kommt es vor allem auf die Genauigkeit und das saubere Arbeiten an. Auch der Zeitdruck spielt eine wichtige Rolle“, so Rauter. Das bestätigten die Teilnehmer, wie der Drittplatzierte Leopold Fahrnberger: „Der Zeitdruck war enorm. Es war ganz schön stressig, aber es ist sich mit der Zeit gerade noch ausgegangen.“ Dazu komme, dass vom ersten Arbeitsschritt an alles passen müsse, sagte Martin Pußwald, der Zweiter wurde: „Man darf sich keinen Fehler erlauben und muss schnell arbeiten, das ist gar nicht so einfach.“ Am besten gelungen ist dies Thomas Hirschmann aus der Steiermark, der sich dementsprechend freute: „Es ist in den letzten Tagen nicht schlecht gelaufen, ich bin super zufrieden mit meiner Leistung.“

Frömmel: „Beeindruckende Leistungssschau“

Neben dem handwerklichen Geschick mussten die Teilnehmer auch ihr Fachwissen unter Beweis stellen: dabei hatten sie einen theoretischen Teil zu absolvieren, bei dem Fachrechnen und Branchen-Know-how gefragt waren. „Es war insgesamt eine tolle Leistungsschau. Solche Wettbewerbe sind wichtig, um einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, welch großartige Arbeit unsere jungen Facharbeiter leisten“, so Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. Er gratulierte den Jungmaurern ebenso wie Josef Pein, der als Vertreter der Bauindustrie die Preise überreichte: „Ich bin beeindruckt von den Leistungen und vor allem von der Begeisterung der jungen Menschen.“

Ergebnis Bundesjungmaurerwettbewerb 2016:

Name Bundesland Ausbilder/Firma 1 HIRSCHMANN Thomas Stmk Stiglitz-Leitgeb Bau GmbH 2 PUßWALD Martin Stmk Ing. Manfred Weitzer Bau GmbH 3 FAHRNBERGER Leopold NÖ SCE Schaufler Bau GmbH 4 KAPELLER Benedikt FV Leyrer + Graf Bau GmbH 5 KOGLER Dominik K Kollitsch-Bau GmbH 6 HOFEGGER Thorsten FV Teerag-Asdag Hochbau 7 HANGÖBL Andreas Sbg Otto Duswald KG 8 AIGNER Bernhard NÖ SCE Schaufler Bau GmbH 9 LECHNER Christian Sbg Empl Baugesellschaft m.b.H. 10 UNTERBERGER Manuel T Hetzenauer Wohnbau GmbH

FV bedeutet Fachverband der Bauindustrie, Anm.

Plätze 11-24 (alphabetische Reihenfolge)

ABFALTER Markus T Ing. Hans Bodner BaugmbH & Co KG BAUER Manuel B Pfnier & Co. GmbH BAUMGARTNER Julian Vbg Müller Bau GmbH & Co KG BJELOBRADIC Mario W Ing. Hans Hofer Stadtbaumeister DEJKIC Marijan W Ing. Kurt Hammerl GmbH HAFNER Florian K Liesnig Baugesellschaft m.b.H. HOFAUER Stefan OÖ Reindl Bau JANDRISITS Patrick FV Teerag-Asdag Hochbau KAPPLMÜLLER Matthias OÖ Krückl Baugesellschaft m.b.H. & Co KG KRUTZLER Alexander FV Porr Bau GmbH MARCHAT Stefan FV STRABAG AG PROKOPETZ Julian B Pfnier & Co. GmbH TOVILOVIC Nikola FV Porr Bau GmbH WACHTER Michael Vbg Wilhelm + Mayer Bau GmbH

Top bei internationalen Berufswettbewerben

Bei internationalen Wettbewerben spielen Österreichs Nachwuchs traditionell ganz vorne mit. Bei den letzten World Skills 2015 in Sao Paolo sicherten sich die rot-weiß-roten Teilnehmer gleich 2 Medaillen: Die Kategorie Betonbau feierte dabei WM-Premiere und Michael Haydn und Alexander Hiesberger (beide NÖ) jubelten am Ende über Platz eins. Während die Premiere bei den Betonbauern damit mehr als geglückt ist, konnte bei den Maurern eine Tradition fortgesetzt werden: Martin Entholzer (OÖ) schnappte sich Silber. Damit holten Österreichs Maurer seit 2012 jedes Jahr eine Skills-Medaille, in den letzten zehn Jahren insgesamt sieben. Die regelmäßigen Top-Platzierungen (u.a. EM-Gold-Hattrick 2010-2014) belegen das hohe Niveau der Ausbildung der heimischen Bauwirtschaft.

„Triales“ Ausbildungssystem

Bau-Lehrlinge in Österreich erhalten durch das „triale“ Ausbildungssystem ein einzigartiges Rüstzeug: Zusätzlich zur Ausbildung im Lehrbetrieb und der Berufsschule verbringen alle Maurer, Tiefbauer und Schalungsbauer insgesamt bis zu acht Wochen an einer der acht österreichweiten BAUAkademien. In diesen – von Unternehmen des Baugewerbes und der Bauindustrie finanzierten – Einrichtungen erlernen und vertiefen die zukünftigen Facharbeiter im intensiven Training mit erfahrenen Ausbildern alle notwendigen fachpraktischen Fertigkeiten.

Lehrlingsprämie

Zusätzlich zur staatlichen Förderung erhalten Betriebe des Baugewerbes und der Bauindustrie pro Lehrling und pro Lehrjahr von den Bauverbänden eine Prämie von 1.650 Euro. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind höher als in den meisten anderen Branchen. Bereits im ersten Lehrjahr verdient man € 926 pro Monat, im zweiten Lehrjahr steigert sich der Verdienst auf € 1.387 im dritten Jahr bekommt ein Baulehrling € 1.850.

