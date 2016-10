Steirerball 2017: Mariazeller Land als Gastregion

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Wallfahrt am 1. Oktober 2016 haben der Protektor, Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt, und der Obmann des Vereins der Steirer in Wien, Andreas Zakostelsky, den „Schlüssel für die Hofburg“ an die Mariazeller übergeben. Stellvertretend für die Region haben der Bürgermeister von Mariazell Manfred Seebacher und der Mariazeller Tourismuschef Johann Kleinhofer diesen in Empfang genommen. Damit können die Vorbereitungen für den Steirerball 2017 starten, bei dem das Mariazeller Land Gastregion ist.

Weitere Infos unter: http://www.ots.at/redirect/Steirerball2017

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: 01-712 12 00

Mobil: 0664-14 47 947

E-Mail: office @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at