Neue Bilderbuch-Abenteuer im cinemagic

Am 8. Oktober zeigt das beliebte Bilderbuch-Kino ein neues Programm für Kinofans ab 3 Jahren.

Wien (OTS) - Im Bilderbuch-Kino präsentieren ein Erzähler und ein Musiker live humorvolle Bilderbuch-Geschichten auf großer Leinwand. Die Inhalte, das Erzähltempo sowie die Atmosphäre sind ganz auf junge Filmfans ab 3 Jahren abgestimmt und damit ein perfekter Kinoeinstieg. Am Samstag, 8. Oktober um 15:00 ist Premiere des neuen Programms mit drei 15-minütigen Geschichten. Zwei aktuelle Bilderbücher und ein Klassiker erzählen von Veränderungen und wie man damit umgehen kann.

HILFE, DER BABYSITTER KOMMT

Anke Wagner, Anne-Kathrin Behl, © NordSüd Verlag 2015

Im Kinderzimmer herrscht Ausnahmezustand: Olli und sein Stofftier Stubs erwarten den Babysitter! Wie wird der Babysitter wohl sein?

KEIN TAG FÜR JULI

Jutta Bauer, Kirsten Boie, © Beltz&Gelberg Weinheim 1991

Für Juli klappt an diesem Tag gar nichts. Aber irgendwie nimmt der unglückliche Tag doch noch ein glückliches Ende.

KEINER GRUSELT SICH VOR GUSTAV

Guido van Genechten, © Annette Betz Verlag in der Ueberreuter Verlag GmbH, Berlin 2015

Nachwuchs-Gespenst Gustav kann einfach nicht gruselig spuken, da beweist er Mut zum Anders-Sein und reißt auch die anderen mit.

Bilderbuch-Kino empfohlen ab 3 Jahren

Erzähler: René Bein; Musik: Raino Rapottnig; Konzept: Margarete Erber-Groiß Aktuelle Termine: Sa 8.10. 15:00, So 9.10. 11:00; Sa 5.11. 15:00, So 6.11. 11:00; Sa 10.12. 15:00, So 11.12. 11:00 Dauer: 45 Min im wienXtra-cinemagic in der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien Kosten: 4,70 €; ermäßigt mit der Kinderaktivcard 4 € Weitere Termine und Programminfos gibt’s unter www.cinemagic.at

