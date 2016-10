Wien Innere Stadt: Mann bei Streit in Auslagenscheibe gestoßen

Wien (OTS) - Am 1. Oktober 2016 um 3:15 Uhr gerieten zwei Männer aus bislang unbekannter Ursache in der Opernpassage in Streit. Im Zuge dessen stieß ein 20-Jähriger seinen 28-Jährigen Kontrahenten in eine Auslagenscheibe. Der 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Auslagenscheibe ging zu Bruch. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß.

