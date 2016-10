Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 2. Oktober 2016; Leitartikel von Florian Madl:"Der Verein der Luftschlösser"

Innsbruck (OTS) - Die Ausschreitungen in Wattens spiegelten nichts als die augenblicklich prekäre Situation beim FC Wacker Innsbruck wider.

Der FC Wacker Innsbruck scheint an einem Tiefpunkt seiner über 100-jährigen Geschichte angekommen. Das Bedenkliche daran: Die handelnden Personen lassen keine Hoffnung aufkommen, dass sich das so schnell ändert. Allein die Kommunikation des Vereins funktioniert in keine Richtung. Nach außen nicht – der Aufstieg wurde als Ziel ausgegeben, Trainer wie Spieler zerbrechen daran. Präsident Josef Gunsch predigt finanzielle Konsolidierung, dabei soll es hinter den Kulissen nicht zum Besten ums Budget bestellt sein. Der Brückenschlag zu Sponsoren gelang bis dato nicht, der zu den Fans ebenso wenig. Früher war das Vereinsleben von engem Dialog gekennzeichnet, Szenen wie der Kabinensturm im Gernot-Langes-Stadion hielt man für undenkbar. Bis Freitagabend.

General Manager Alfred Hörtnagl erhebt den Anspruch, den Verein in ein neues Zeitalter zu führen. Doch seine von Anglizismen wie „Milestones“ durchdrungene Sprache versteht keiner, seine Visionen scheinen im Ergebnissport Fußball nicht nachvollziehbar, seine Transfers schlugen nicht ein.

Wattens geht als Gewinner der Situation hervor, denn der Tiroler Fan sympathisiert lieber mit einem Verein, der auf Basis kleiner Schritte Aufbauarbeit betreibt. Unter den WSG-Spielern, die Schwarz-Grün sportlich das Fürchten lehrten, wurden viele vom FC Wacker aussortiert oder haben ihre Wurzeln im Amateur-Fußball. Präsidentin Diana Langes kommuniziert ungewöhnlich, aber unprätentiös und in der Sprache des Volks. Sie braucht keine „Milestones“, keine Jacobaccis, keine Mission 2020. Die Hoffnung des Tiroler Fußballs fußt eher auf ihrer Ideologie als auf der des Kontrahenten 13 km weiter westlich, der seit Jahren Luftschlösser baut und seine Hausaufgaben nicht erledigt.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com