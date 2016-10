Bundesheer: 77 neue Offiziere für die Truppe

Doskozil gratuliert den jungen Leutnanten

Wien (OTS) - Am Freitag, den 30. September 2016 beendeten 21 Soldaten und eine Soldatin des Bundesheeres den Bachelorstudiengang „Militärische Führung“ an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gratulierte der Absolventin und den Absolventen zum Abschluss der Offiziersausbildung. Heute Samstag, den 1. Oktober 2016 folgte der „Tag der Leutnante“ zu Ehren der neuen 55 Miliz- und 22 Berufsoffiziere.

"Ich gratuliere allen Soldaten zur heutigen Ausmusterung und zur Übernahme als Offizier in das Österreichische Bundesheer. Sie werden in einem neu strukturierten Bundesheer Dienst versehen, in einem Bundesheer auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Sie haben eine umfangreiche Ausbildung absolviert und werden für Sicherheit im In-und Ausland sorgen“, so Doskozil.

Die Gardemusik Wien eröffnete mit einem Burghofkonzert die Ausmusterungsfeierlichkeiten. Es folgte die Sponsion zum "Bachelor of Arts in Military Leadership" im Sparkassensaal von Wiener Neustadt. Im Anschluss fand die Ausmusterung der 22 Offiziere des Jahrganges „Weissenwolff“ statt. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil überreichte der Absolventin und den Absolventen ihre Ernennungsdekrete. Sie führen ab sofort den Dienstgrad Leutnant. Sieben Diplomanden schlossen ihr Studium mit ausgezeichnetem Erfolg, drei mit gutem Erfolg ab. Mit der Aufführung des „Großen Österreichischen Zapfenstreiches“ und einem Feuerwerk auf dem Maria Theresien Platz endete der erste Tag der Ausmusterungsfeier.

Am „Tag der Leutnante“, der heute Samstag, den 1. Oktober 2016 auf dem Maria Theresien Platz der Militärakademie stattfand, leisteten die Milizoffiziere aus dem gesamten Bundesgebiet sowie die ausgemusterten Berufsoffiziere ihren Treueeid auf die Republik Österreich. Im Anschluss an den Festakt fand eine Parade mit rund 875 Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich statt. Neben 209 Fahrzeugen, vom schweren Gerät wie Panzern bis zu neuestem Gerät wie Quads, nahmen auch 29 Luftfahrzeuge an dieser Präsentation der Leistungsfähigkeit des Bundesheeres in Wiener Neustadt teil.

Zehn der 22 Absolventen des Ausmusterungsjahrganges "Weissenwolff" stammen aus Niederösterreich und der Steiermark. Vier Leutnante kommen aus Oberösterreich, drei aus Salzburg, jeweils zwei aus Kärnten und Wien, ein Diplomand stammt aus Tirol.

