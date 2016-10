Niedermühlbichler: Überraschender Sinneswandel Amons beim Thema Wertschöpfungsabgabe

Amon vor einigen Jahren noch klarer Befürworter der Wertschöpfungsabgabe

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler zeigt sich angesichts des heutigen Ö1-Mittagsjournals überrascht vom Sinneswandel des ÖVP-Generalsekretärs Amon beim Thema Wertschöpfungsabgabe: „Amon sei ein Zitat eines ehemaligen ÖAAB-Generalsekretärs ans Herz gelegt: ‚Dort, wo Maschinen Menschen wegrationalisieren und gleichzeitig zu einer Vervielfachung von Unternehmensgewinnen führen, kann man steuerlich ansetzen.‘ Diese Aussage stammt von niemand Geringerem als Amon selbst, der sie in seiner Funktion als ÖAAB-Generalsekretär 2005 gegenüber der APA geäußert hat“, erinnert Niedermühlbichler. Auch Karlheinz Kopf, zweiter Nationalratspräsident der ÖVP, hat sich 2007 für eine Wertschöpfungsabgabe ausgesprochen. „Und was vor der Wirtschafts- und Finanzkrise gegolten hat, gilt jetzt umso mehr“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Neuen Steuern erteilt Niedermühlbichler erneut eine klare Absage. „Es handelt sich bei der Wertschöpfungsabgabe nicht um eine neue Steuer! Diese Tatsache hat die ÖVP leider immer noch nicht verstanden“, bedauert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Vielmehr gehe es darum, das Sozialsystem zu sichern, indem eine Alternative zur Lohn- und Gehaltssumme als Beitragsbasis geschaffen wird. „Eine Wertschöpfungsabgabe zu diskutieren, ist eine Frage verantwortungsvoller Politik, um die Finanzierung des Sozialstaates auch in Zukunft zu gewährleisten und die Wirtschaft weiter zu stimulieren“, unterstreicht Niedermühlbichler. „Sozialabbau wie unter Schwarz-Blau wird es mit uns auf keinen Fall geben“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der die ÖVP auffordert, „ihre Blockadepolitik aufzugeben und konstruktiv zu diskutieren, anstatt zu allem reflexartig ‚Njet‘ zu sagen“. (Schluss) ve

