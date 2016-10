LH Platter: „Umdenken bei Hubschrauberstützpunkt Vomp notwendig und richtig“

Verteidigungsministerium stärkt militärische Strukturen in Tirol

Innsbruck (OTS) - Erleichtert zeigt sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter nach der gestrigen Ankündigung aus dem Verteidigungsministerium, ab Montag wieder einen Helikopter am Hubschrauberstützpunkt in Vomp samt Besatzung zu stationieren und darüber hinaus die militärischen Strukturen in Tirol zusätzlich zu stärken. „Ich begrüße diese Entscheidung von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ausdrücklich und es freut mich, dass unser Einsatz für die Aufrechterhaltung der militärischen Strukturen in Tirol bei den Verantwortlichen in Wien zum Umdenken geführt hat. Der Hubschrauberstützpunkt in Vomp ist von zentraler Bedeutung“, bekräftigt LH Platter. Es gelte auf alle sicherheitsrelevanten Szenarien entsprechend vorbereitet zu sein und im Ernstfall die entsprechenden Mittel und Möglichkeiten verfügbar zu haben.

Tirols Landeshauptmann bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen Mitstreitern über die Parteigrenzen hinweg, die zu diesem Verhandlungserfolg beigetragen haben, wie auch beim zuständigen Verteidigungsminister selbst. „Noch vor einiger Zeit waren wir mit drohenden Einsparungsplänen seitens des Verteidigungsministeriums konfrontiert. In der Zwischenzeit hat man aber erkannt, dass die Stärkung der militärischen Struktur notwendig und richtig ist. Die jüngst eingeleiteten Entscheidungen sind ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit in Tirol und ganz Westösterreich“, ist LH Platter überzeugt. „Nach der nun getroffenen Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Helistützpunktes in Vomp werden jetzt die weiteren Planungen und Schritte zum Ankauf eines für Katastrophenschutz und -hilfe tauglichen Hubschraubers durch das Land, der von der Polizei betrieben werden wird, in enger Abstimmung mit den beiden für Sicherheit zuständigen Ministerien fortgesetzt, um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein und so einen Sicherheitsgewinn für unser Land zu erzielen“, schließt Tirols Landeshauptmann.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Kurzthaler

Amt der Tiroler Landesregierung

Vorstand der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck

Tel: +43 676 88 508 1900

Fax: +43 512 508 741905

florian.kurzthaler @ tirol.gv.at

https://www.tirol.gv.at/oeffentlichkeitsarbeit