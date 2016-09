Blümel: Stadträtin Brauner steht für völlig verantwortungslose Budgetpolitik

Rekordverschuldung steigt aufgrund der verantwortungslosen rot-grünen Politik ins Unermessliche - Budget „in bekannter Tradition“ ist klare Drohung

Wien (OTS) - „Keinerlei Einsicht, völliges Abdriften in eine Parallelwelt und blinde Reformverweigerung. Das zieht sich als rot-grüner Faden des Missmanagements durch die gesamte Wiener Stadtregierung. Neben dem Trauerspiel rund um Stadträtin Wehsely, stellt das auch Finanzstadträtin Brauner immer wieder eindeutig unter Beweis“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel angesichts der Aussagen der Finanzstadträtin gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Vor allem die völlig verantwortungslose Haltung der rot-grünen Stadtregierung in Sachen Mindestsicherung habe Wien zu einem Magneten gemacht und somit die Kosten dafür ins Unermessliche steigen lassen. „Da helfen auch keine völlig fadenscheinigen Ausreden von Brauner. Die rot-grüne Stadtregierung trägt die Verantwortung dafür, dass die Mindestsicherung in Wien zu einem arbeitslosen Grundeinkommen verkommen ist, diese unkontrolliert vergeben wird und sich somit zur massiven Ungerechtigkeit gegenüber allen Steuerzahler entwickelt hat“, so Blümel weiter.

Vor allem die Aussage der Finanzstadträtin, dass sich niemand Sorgen machen müsse, weil das Budget in der bekannten Tradition bleibe, sei eine gefährliche Drohung. Denn das bedeutet Rekordverschuldung mit gleichzeitiger, ständiger Gebühren- und Abgabenerhöhung. Dass nun möglicherweise Strafzahlungen nach Brüssel drohen, weil die Richtlinien von der Stadtregierung nicht eingehalten werden, sei die logische Folge dieser linken und völlig verantwortungslosen Schuldenpolitik.

„Die Schulden der Stadt fressen die Zukunft auf. Daher muss diese rot-grüne Politik des maßlosen Schuldenmachens endlich der Vergangenheit angehören. Dazu braucht es endlich die nötigen Reformen um die exorbitanten Ausgaben in Wien in den Griff zu bekommen Vor allem im Bereich der Mindestsicherung sowie auch in der Personalpolitik, Stichwort Frühpensionen. Höchste Zeit zu handeln!“, so Blümel abschließend.

