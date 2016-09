21. Bezirk: Brünner Straße - Straßensanierungsarbeiten nach Wasserrohrbruch

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Oktober 2016, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau mit Sanierungsarbeiten in der Brünner Straße an der Mittelinsel nach der Haltestelle „Bahnsteggasse“ der Straßenbahnlinien 30 und 31 in stadteinwärtiger Fahrtrichtung im 21. Bezirk. Durch Setzungen aufgrund des Wasserrohrbruches vom 6. Juli 2016 muss die Mittelinsel saniert werden.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten finden tagsüber in Fahrtrichtung stadteinwärts bei Freihaltung einer 3,20 m Restfahrbahn statt. Der FußgängerInnen-Verkehr wird nicht beeinträchtigt, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Brünner Straße an der verlängerten Mittelinsel der Haltestelle der Straßenbahnlinien 30 und 31 „Bahnsteggasse“ in stadteinwärtiger Fahrtrichtung

Baubeginn: 4. Oktober 2016

Geplantes Bauende: 14. Oktober 2016

