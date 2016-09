"Pregau"-Finale am 4. Oktober in ORF eins

Bis zu 502.000 sahen dritte Folge des ORF/ARD-Krimivierteilers

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Oktober 2016, geht der ORF/ARD-Krimivierteiler „Pregau“ um 20.15 Uhr in ORF eins ins Finale. Bis zu 502.000 und durchschnittlich 469.000 Seherinnen und Seher sahen gestern, am Freitag, dem 30. September, die dritte Folge des mit Maximilian Brückner, Ursula Strauss, Robert Palfrader, Patricia Aulitzky, Thomas Stipsits, Armin Rohde und Wolfgang Böck topbesetzten Krimis. Der Marktanteil betrug 19 Prozent bzw. 21 Prozent (12–49) und 19 Prozent (12–29) beim jüngeren TV-Publikum. Begleitet wird das TV-Highlight von einem umfassenden Online-Angebot (http://extra.ORF.at).

Mehr zum Inhalt der vierten Folge: Der große Tag (Dienstag, 4. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins)

Gregor Hölzl (Michael Glantschnig), der genau weiß, was in der Unfallnacht passiert ist, erwacht aus dem Koma. Nach menschlichem Ermessen kann Inspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) nicht mehr entkommen, zu umfangreich ist sein weit verzweigtes Lügengebäude. Die Situation spitzt sich zu.

„Pregau – Kein Weg zurück“ ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und den ORF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Landes Salzburg.

„Pregau – Kein Weg zurück“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, 1.–30. September 2016, Erwachsene 12+ bzw. 12–49 Jahre, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Daten ab 23. September 2016 vorläufig gewichtet, ORF

