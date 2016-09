Industrie: Gemeinnütziges Stiften als Zukunftsinvestment

IV-GS Neumayer: Gemeinnütziges Stiften stärkt gesellschaftliches Engagement

Wien (OTS) - „Gemeinnützig Stiften ist nicht philanthrope Romantik, sondern sichert – richtig gemacht – Unternehmen in ihrem Bestand, schafft Arbeitsplätze und setzt durch gezielte Investments Innovationspotenzial für gesellschaftliche Anliegen frei“, so Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich des europäischen „Tages des gemeinnützigen Stiftens“ am heutigen 1. Oktober. In Europa gebe es rund 141.000 gemeinnützige Stiftungen mit einem geschätzten Vermögen von rund 350 Mrd. Euro sowie Gesamtausgaben von etwa 56 Mrd. Euro. „Die europäischen Stiftungen stellen somit einen Wirtschaftsfaktor und Katalysator für gesellschaftliche Innovation dar“, so Neumayer, denn „der Beitrag, den gemeinnützige Stiftungen und private Philanthropen oder Unternehmen bereits leisten, erstreckt sich von sozialen über kulturelle Initiativen bis hin zu finanzierungsintensiven Bereichen, die auch für den Wirtschaftsstandort Österreich wichtig sind – etwa Wissenschaft, Forschung und Innovationsentwicklung.“

Mit der Verabschiedung des Gemeinnützigkeitspaketes vor rund einem Jahr sei in Österreich die Errichtung gemeinnütziger Stiftungen und Fonds wesentlich erleichtert und die steuerlichen Rahmenbedingungen für gemeinnützige Aktivitäten in Österreich attraktiver gestaltet worden. „In der Folge ist auch die Zahl der Gründungen gemeinnütziger Stiftungen angestiegen, einige befinden sich zurzeit in Gründung, so wie auch die angekündigte Innovationsstiftung für Bildung“, so der IV-Generalsekretär. Dennoch läge noch viel Finanzierungspotenzial für gemeinnützige Zwecke frei. „Eine Stiftung verfolgt eine gemeinnützige Idee langfristig und sorgt damit für Stabilität. Das stärkt die Gesellschaft und den Standort Österreich nachhaltig“, hob Neumayer abschließend die hohe gesamtwirtschaftliche Bedeutung gemeinnütziger Stiftungen hervor.

