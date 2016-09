Wien Neubau: Lebensrettung durch Polizeibeamte

Wien (OTS) - Am 30. September 2016 um 17.30 Uhr war ein Mann in der Parkanlage am Urban Loritz Platz zusammengebrochen. Nachdem eine Passantin drei Polizisten der Polizeiinspektion Urban Loritz Platz auf die Situation aufmerksam gemacht hatte, begannen diese sofort mit einer Herz-Druck-Massage und verständigten die Rettung. Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen wurden bis zum Eintreffen des Notarztes aufrechterhalten. Der 44-jährige Mann konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.

