Wien Floridsdorf: Dreiste Opferstockdiebe festgenommen

Wien (OTS) - Im Zeitraum vom 5. September 2016 bis 29. September 2016 wurde mehrmals der Opferstock der Kirche am Kinzerplatz mittels „Herausfischen von Münzen“ geplündert. Am 30. September 2016 um 11:30 Uhr erkannte ein Zeuge (42) die beiden mutmaßlichen Diebe in der Kirche wieder und verständigte die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen, eine 53-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann, wurden noch vor Ort festgenommen. Bislang konnten dem Duo zumindest fünf derartige Diebstähle nachgewiesen werden. Die Gesamtschadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

