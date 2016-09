Wien Josefstadt: Taxilenker flüchtet vor Fahrzeugkontrolle

Wien (OTS) - Am 30. September 2016 um 9:20 Uhr beobachteten Polizisten in der Josefstädter Straße einen telefonierenden Taxilenker und wollten ihn einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Der Mann ignorierte mehrere Aufforderungen anzuhalten und entzog sich dadurch mehrmals einer Kontrolle. Als der Taxifahrer sein Fahrzeug auf Grund des Verkehrs anhalten musste, begaben sich die Beamten zu dem Pkw. Plötzlich beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und fuhr direkt auf einen der Polizisten zu. Dieser musste zur Seite springen, wurde jedoch vom Taxi gestreift und leicht an der linken Hand verletzt. Der 58-jährige Fahrzeuglenker wurde auf freiem Fuß angezeigt. Als Rechtfertigung gab der Tatverdächtige an, dass er, wenn er Fahrgäste befördere, grundsätzlich nicht anhalte. Auch nicht für die Polizei. Zur Tat selbst zeigte er sich nicht geständig. Der Betrieb der Straßenbahnlinie 2 musste für ca. zehn Minuten unterbrochen werden.

