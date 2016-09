MIT – Musik-Informations-Tage

Am 6., 13. und 20.10. geben Profis aus der Musikbranche bei den soundbase-Infoabenden jungen MusikerInnen einen Einblick ins Business.

Wien (OTS) - Wie läuft es im Musik-Business wirklich? „soundbase“ lädt musikinteressierte junge Leute zum Reality Check ein. Bei den Musik-Informations-Tagen am 6., 13. und 20. Oktober bieten Musik-ExpertInnen exklusives Insiderwissen zu ihren Spezialgebieten. Bei den Infoabenden ist außerdem genug Zeit für die TeilnehmerInnen, um alle Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung notwendig. www.soundbase.at

Musikportale: Bandcamp, soundcloud & Co am Do, 6.10.2016

Carina Sattlberger gibt einen Überblick über Online-Musikportale. Sie erklärt, was MusikerInnen unbedingt darüber wissen müssen, und was hochgeladen oder verkauft werden darf.

Vortragende: Carina Sattlberger

Ink Music - Label, Verlag, Bookingagentur, Ticketing

Carina ist bei Ink Music neben Presse- & Öffentlichkeitsarbeit auch dafür zuständig, KünstlerInnen bei Themen rund um Social Media, Streaming & Onlineportalen beratend zur Seite zu stehen.

Musik Online-Promotion am Do, 13.10.2016

Der Abend dreht sich ums Thema Online-Marketing. Lisa Stadler gibt praktische und ganz einfache Tipps zu Fragen wie „Wie erreicht man mit Social Media viele Fans?“ und „Auf welchen Plattformen sollten MusikerInnen unbedingt präsent sein?“

Vortragende: Lisa Stadler

Seit acht Jahren Mitglied des DJ/VJ-Kollektivs ETEPETETE, Erfahrungen bei hunderten Auftritten von der kleinsten Dorfdisco bis hin zum Frequency Festival. In ihrem „Brotjob“ ist Lisa Stadler Social Media Managerin bei derStandard.at und betreut eine Community mit über 300.000 Fans und Followern.

Label? Verlag? AKM? Was jetzt? am Do, 20.10.2016

Hannes Tschürtz erklärt Begriffe, Abläufe und führt durch den rechtlichen Dschungel rund ums Musikproduzieren – vom Veröffentlichen und der Partnersuche bis zur Finanzierung und Organisationen wie AKM, AUME, LSG, ÖSTIG, VTMÖ etc.

Vortragender: Hannes Tschürtz

Ink Music – Label, Verlag, Bookingagentur, Ticketing

Hannes engagiert sich seit Jahren intensiv in verschiedenen Organisationen, ist etwa Geschäftsführer und Gründer der Musikagentur Ink Music, unterrichtet an der FH Kufstein, ist ehemaliger Vorsitzender des Exportbeitrages des Österreichischen Musikfonds und saß mehrere Jahre im Leitungsteam des Independent-Labelverbandes VTMÖ.

Do, 6.10., Do, 13.10., Do, 20.10. um 19:00 Cosmix Studio, Mariahilfer Straße 101 (Innenhof), 1060 Wien Eintritt frei! Keine Anmeldung erforderlich. www.soundbase.at

