Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 1. Oktober 2016; Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Die Botschaft hör’ ich wohl"

Innsbruck (OTS) - Verkehrsminister Jörg Leichtfried erhielt bei seinem ersten Besuch in Tirol viel Applaus. Beim Umsetzen seiner Vorstellungen – etwa im Verhältnis zur EU – muss er jetzt beweisen, dass er sich dieses Lob auch verdient hat.

Jörg Leichtfried hat einen schweren Stand. Der Steirer, der am 18. Mai 2016 das Amt des Verkehrsministers übernahm, hat mit dem Erbe seiner Vorgänger zu kämpfen. Eine schwere Last: Die Unterinntal-Maut, eingeführt von Verkehrsministerin Doris Bures, benachteiligt in erster Linie heimische Unternehmen, die Senkung der Brenner-Maut, verordnet von Alois Stöger und verteidigt von dessen Nachfolger Gerald Klug, führt alle Bemühungen ad absurdum, den Transit über die Brenner-Route einzudämmen.

Aber Leichtfried stellt sich wenigstens, ganz im Gegensatz zu seinen Vorgängern, klar auf die Seite der Tirolerinnen und Tiroler. Der Applaus hierzulande ist ihm sicher, wenn er etwa die Haltung der Europäischen Union, das von den Tirolern im Gegenzug für Tempo 100 auf der Inntalautobahn geforderte sektorale Lkw-Fahrverbot für bestimmte Güter abzulehnen, aber dem Land gleichzeitig ein Vertragsverletzungsverfahren wegen zu schlechter Luftwerte anzudrohen, als Schizophrenie bezeichnet. Oder wenn er im Interview mit der Tiroler Tageszeitung angibt, die Wegekostenrichtlinie überarbeiten und – sollte sich die Möglichkeit bieten – die Lkw-Maut am Brenner wieder anheben zu wollen. Sein Kurzzeit-Vorgänger Klug hatte es noch für „unverantwortlich“ gehalten, die angeordnete Senkung der Brenner-Maut zu ignorieren und deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren.

Aber politische Ankündigungen sind das eine, ihre praktische Umsetzung das andere. Auch Jörg Leichtfried wird letztlich an seinen Taten gemessen werden. Und da hat er noch viel zu tun. Das betrifft den Stellenwert Tirols und der Tiroler Bevölkerung in der EU, in erster Linie aber den größten Brocken in seinem Verantwortungsbereich: den Brennerbasistunnel. Der Tunnel selbst ist zwar im Bau. Was aber immer noch fehlt, sind die Rahmenbedingungen. Wo ist der klar erkennbare Wille der Union, den Schwerverkehr notfalls von der Straße auf die Schiene zu zwingen? Weiters gibt es noch immer keine Zulaufstrecken im Norden und im Süden: Italien will zumindest 2017 ein Teilstück ausschreiben. Von dann und wann wiederholten bloßen Absichtserklärungen einmal abgesehen, hält sich der diesbezügliche Elan der Deutschen indes in engen Grenzen. Die Klage der EU gegen die von CSU-Chef Horst Seehofer vehement geforderte Ausländermaut wird an diesem Umstand nicht viel ändern. Zumal Seehofers geplante und nun geplatzte Abkassiererei ja nichts anderes ist als seine Revanche für gestrichene Vignetten-Ausnahmen im kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Tirol.

