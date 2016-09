Neues Volksblatt: "Wertschätzung" (von Christian Haubner)

Ausgabe vom 1. Oktober 2016

Linz (OTS) - Ehrenamtliches Engagement ist viel wert, allein schon in gesellschaftlicher Hinsicht. Freiwillige praktizieren oft nicht weniger als gelebte Nächstenliebe. Sie stellen ihre Zeit und ihr Bemühen in den Dienst der Allgemeinheit, sind in der Nachwuchs- und Jugendarbeit tätig, manche lindern gar Leid und retten Leben. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind aber auch noch auf viel profanere Weise wertvoll, nämlich in materieller Hinsicht. Denn das, was die ehrenamtlich Tätigen leisten, könnte kein Staat der Welt bezahlen. Damit ist Ehrenamtlichkeit ein wesentlicher Stützpfeiler unserer Gesellschaft.

Die Politik weiß und formuliert das immer wieder. Mit dem Ehrenamtsbonus im Landesdienst lässt man nun auch Taten sprechen, indem Personen, die ehrenamtlich lebensrettende Hilfsmaßnahmen leisten, bei gleicher Qualifikation gegenüber anderen bevorzugt werden. Das ist durchaus zu rechtfertigen, denn in Vereinen und Organisationen engagierte Ehrenamtliche bringen in der Regel besondere Teamfähigkeit und Motivation mit.

Auch Unternehmen in der Privatwirtschaft wissen derlei Fähigkeiten und den dahinter stehenden Altruismus zu schätzen: Nicht umsonst achten Personalverantwortliche darauf, was Bewerberinnen und Bewerber im Bereich „Hobbys“ angeben und honorieren oft ehrenamtliches Engagement. Und all jene, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, haben diese Form der Wertschätzung verdient.

