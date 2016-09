SP-Gremel zu Dringlicher Anfrage: Arme Menschen stellt man nicht an den Pranger!

Wien (OTS/SPW-K) - SP-Landtagsabgeordneter Marcus Gremel bekräftigt, dass die geäußerten Mutmaßungen haltlos sind und greift als Beispiel die Anschuldigung ‚der Willkür bei der Vergabe der Einrichtungspauschale’ heraus. „Die Pauschale in der Höhe von 1.500 Euro, die in Ihren Augen vor allem an Asylberechtigte völlig willkürlich vergeben wird, ohne dass diese irgendwelche Rechnungen vorlegen müssen. Ich gehe davon aus, dass sie sich hier auf die einmalige Unterstützung bzw. Hilfe durch die MA 40 „für besondere Lebenslagen beziehen“.

Im Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG) §39 ist klar geregelt, wer aus welchem Grund eine einmalige Unterstützungsleistung erhalten kann. Sie ist für Menschen vorgesehen, die aufgrund ihrer persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder infolge außergewöhnlicher Ereignisse von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Gremel nimmt ein aktuelles Beispiel eines Ansuchens einer syrischen Familie heraus: „Sie beziehen Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS), stellten ein Ansuchen auf Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung sowie die Übernahme der Kaution und Vergebührung.“

Die Antwort kam prompt: „Hilfe in besonderen Lebenslagen ist als einmalige finanzielle Unterstützung bei unvorhergesehenen und unverschuldeten Notlagen gedacht. Dass bei der Anmietung einer Wohnung Kosten entstehen ist absehbar, weshalb hierbei nicht von einer unvorhergesehen oder unverschuldeten Notlage ausgegangen werden kann. Zudem sind etwaige Förderungen immer im Vorhinein mit der MA40 abzuklären, nachträglich ist das nicht möglich. Aus dem genannten Grund muss ihr Ansuchen für die Übernahme der Kaution und der Mietvertragsvergebührung abgelehnt werden.“

„Wenn man diese Zeilen hört, wird man wohl kaum davon sprechen können, dass hier irgendwelche Unterstützungsleistungen willkürlich und ohne die Vorlage irgendwelcher Belege ausbezahlt werden. Das Gegenteil ist der Fall“, so der SP-Landtagsabgeordnete und führt weiter aus: „Wie der Begriff Mindestsicherung schon sagt, ist diese soziale Leistung das Mindeste, was Menschen für die Absicherung ihrer Existenz brauchen. „Es ist das Mindeste, um Menschen vor absoluter Armut und Obdachlosigkeit zu schützen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at