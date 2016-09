SP-Mörk zur Dringlichen Anfrage: Mindestsicherung bewahrt Menschen vor dem Nichts

ÖVP und FPÖ betreiben Hetze auf dem Rücken der Ärmsten

Wien (OTS/SPW-K) - „Das, was ÖVP und FPÖ derzeit betreiben, ist, gegen bestimmte Personengruppen zu hetzen und zu polemisieren. Mein Ansatz ist die Sachpolitik, die ich in diesem hohen Haus mittlerweile sehr vermisse“, zeigt sich SP-Landtagsabgeordnete Gabriele Mörk heute bei der Beantwortung der Dringlichen Anfrage seitens der ÖVP besorgt.

PolitikerInnen sind es grundsätzlich gewohnt, kritisiert zu werden. Dazu gehört jedoch ein sachlicher Diskurs, von dem sich ÖVP und FPÖ bereits vor Monaten verabschiedet haben. „Die Unterstellungen treffen nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien. Und genau das schadet allen Beteiligten“, hält Mörk fest.

Wenn Missstände auftreten oder Verdachtsmomente vorliegen, geht die MA40 all diesen nach und überprüft diese – unabhängig davon, ob es eine mediale Berichterstattung gibt oder nicht.

Den Weisungsvorwurf weist Mörk entschieden zurück: „Es gibt keine Weisungen, dass Belege oder Dokumente nicht ordnungsgemäß überprüft werden oder Angaben von nicht österreichischen Mindestsicherungsbezieherinnen und –beziehern zu hinterfragen. Solche Anweisungen wären rechtswidrig und damit strafbar. Die MA40 nimmt ihre Kontrollfunktion ganz konkret wahr und überprüft ganz genau, wenn Anträge auf Mindestsicherung einlangen.“ Deshalb werden auch rund 30% der eingehenden Anträge abgelehnt. „Für alle Bezieherinnen und Bezieher gelten dieselben Rechte und Pflichten. Werden diese nicht eingehalten, kommt es zu Kürzungen“, führt Mörk weiter aus. Rund 8.000 Kürzungen sind es jährlich, wobei diese zwischen 25 und 100 Prozent betragen.

„Seit Jahren sind Mindestsicherungsbezieherinnen und –bezieher im Fokus der ÖVP. Seit Jahren werden hierzu unzählige Diskussionen geführt, die von einer Deckelung der Mindestsicherung bis hin zur Streichung selbiger für subsidiär Schutzbedürftige reicht. Wenn man Menschen jedoch ihre Lebensgrundlage entzieht, dann ist das ein Umstand, den ich nicht nachvollziehen kann“, so Mörk in Richtung ÖVP, die augenscheinlich Freude daran hat, armutsgefährdete Menschen an den Existenzabgrund zu treiben.

Dass die Zahl der MindestsicherungsbezieherInnen steigt, weist Mörk nicht von der Hand. Vielmehr ist es die anhaltende Weltwirtschaftskrise, die zu einer angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation geführt hat. „Deshalb ist es wichtig, dass wir gerade in solchen Zeiten ein dichtes soziales Netz knüpfen, um diesen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, Perspektiven zu bieten“, sagt Mörk und verweist in diesem Zusammenhang auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie ‚Step To The Job’, ‚Das Jugendcollege’, ‚Die Wiener Ausbildungsgarantie’ oder 'Back To The Future’, die Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern bzw. ermöglichen.

Mindestsicherung streichen, bedeutet gesellschaftlicher Rückschritt=

Eine Streichung oder Deckelung der Mindestsicherung führt zum sozialen Abstieg: Massenverelendung, steigende Kriminalität und Ghettobildung sind das Ergebnis einer unsozialen Politik. „Unsere Aufgabe ist, Menschen vor dem Nichts zu bewahren“, unterstreicht Mörk und warnt vor einem gesellschaftlichen Rückschritt.

„Nehmen wir gemeinsam den Menschen die Furcht, komplett abzurutschen, denn nur dann können sie ihre Energie in Arbeitssuche und Weiterbildung investieren. Das ist der Weg, den die rot-grüne Stadtregierung geht“, so Mörk abschließend.

