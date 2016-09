Blümel: Rot-Grün ruiniert den Sozialstaat

Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein - Rot-Grün spaltet die Gesellschaft – Mindestsicherung ist zu arbeitslosem Grundeinkommen verkommen

Wien (OTS) - „So wie sich Stadträtin Wehsely in der heutigen Beantwortung unserer Dringlichen Anfrage aufregen musste, haben wir ganz offensichtlich mit dieser Dringlichen ins Schwarze und den Nagel auf den Kopf getroffen“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel in der Debatte zur Dringliche Anfrage an Stadträtin Sonja Wehsely. „Die Wiener Mindestsicherung steht wie kaum ein anderes Thema für Ungerechigkeit, Verschwendung, völlig falsche Anreize und eine nachhaltige Schädigung unserer Sozialsysteme. Diese Zustände sind von Rot-Grün vorsätzlich herbeigeführt worden. Durch Extraleistungen, die es nirgends sonst gibt und Wegschauen, weil sie einfach die Realität nicht sehen wollen. Rot-Grün ruiniert den Sozialstaat. Denn es ist die rot-grüne Stadtregierung, die die Gesellschaft spaltet. Denn die soziale Frage unserer Zeit ist die Ausbeutung des Mittelstandes. Und diese Art von völlig falsch verstandener Sozialpolitik führt zur Entsolidarisierung der Steuerzahler von den Transferleistungsbeziehern. Denn Rot-Grün bewirkt eine verantwortungslose Senkung der Arbeitsmoral und der Leistungswilligkeit“, betont Gernot Blümel.

„Unsere Befürchtungen, die wir von Anfang hatten, haben sich leider bewahrheitet. Die Mindestsicherung, die Überbrückungshilfe zum Wiedereinstieg sein sollte, ist zu einem arbeitslosen Grundeinkommen verkommen“, so der ÖVP-Wien Chef: „Sie ist kein Sprungbrett , sondern eine Hängematte.“ Die Bezugsdauer sei in Wien deutlich länger als in anderen Bundesländern, mit 50 Prozent gibt es einen extrem hohen Anteil an Beziehern, die 20 Monate und mehr Mindestsicherung beziehen. Und von den 77 Prozent der Mindestsicherungsbezieher ,die eine „Ergänzungsleistung“ beziehen, wird dies nur bei 22 Prozent auf das Erwerbseinkommen aufgestockt, beim Rest auf andere Sozial- und Transferleistungen. „Damit ist die Mindestsicherung endgültig zum arbeitslosen Grundeinkommen verkommen. Die Politik der rot-grünen Stadtregierung ist eine Politik der Sozialanreize“, so Blümel: „Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Genau das passiert aber unter Rot-Grün in Wien. Genau das muss sich dringend ändern“.

