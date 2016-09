Branchenveteranen Daniel Rupprecht und Kathleen Kristiansen kommen als Senior eDiscovery Consultants ins Millnet-Beratungsteam

London (ots/PRNewswire) - Millnet setzt die Expansion seiner Beratungstätigkeiten mit der Einstellung zweier neuer Experten für eDiscovery-Lösungen in London fort

Der internationale Serviceanbieter für Rechtsangelegenheiten, Millnet, ein Unternehmen von Advanced Discovery, hat heute die Einstellung zweier Branchenveteranen mit jeweils mehr als zehn Jahren internationaler Erfahrung in eDiscovery bekannt gegeben:

Kathleen Kristiansen ist Rechtsanwältin und ehemaliger Sozius und hat auf Kanzlei-, Unternehmens- und Dienstleisterseite gearbeitet, u. a. bei Slaughter and May und Gibson Dunn. Zusätzlich zum Prozessbereich hat sie Erfahrung im eDiscovery-Projektdesign und -Management, in der Prüfung komplexer Dokumente und in der Nutzung technologiegestützter Prüfungen. Sie hat in der Schweiz und in London gearbeitet.

Daniel Rupprecht, JD, ist Jurist und eDiscovery-Spezialist und war umfassend in den USA und Belgien tätig, zuletzt bei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Er hat umfangreiche Erfahrung in allen Phasen des eDiscovery-Lebenszyklus und ist besonders versiert im Management von Projekten mit hohem Datenvolumen sowie im Design und Management großer Dokumentenprüfungsprojekte.

Als Senior eDiscovery Consultants für Millnet gehören zu ihren Aufgaben:

Beratung von Millnet-Klienten zu eDiscovery-Angelegenheiten

Design von Projektlösungen und Dokumentenprüfungs-Workflows

Unterstützung und Beratung zu Klientenprojekten in deren gesamtem Lebenszyklus

Schaffung von Bildungs- und Schulungsressourcen für Millnet-Klienten

In ihren neuen Funktionen werden Kathleen und Daniel mit Beratungsteamleiter James Moeskops zusammenarbeiten, Managing Director von Millnet und Branchenveteran seit 15 Jahren.

Mehr über Millnets eDiscovery-Beratungsdienste erfahren Sie auf

http://www.millnet.co.uk/what-we-do/ediscovery.

Über Millnet

Millnet, ein Unternehmen von Advanced Discovery, ist das größte und am längsten bestehende britische Unternehmen für eDiscovery und Dienstleistungen im Rechtsdokumentenwesen. Als Teil der Advanced Discovery-Gruppe verfügt Millnet über eine vollständige internationale Reichweite mit 16 Büros in Europa, Nahost und den USA und vier globalen Rechenzentren. Mit unseren globalen Büros sind wir ideal aufgestellt, um die notwendige Fachkompetenz und Kapazität für eDiscovery, Ermittlungen und regulatorische Fragen mit internationalen Anforderungen anzubieten.

Das Millnet-Team hat profunde praktische Erfahrung in allen Aspekten des elektronischen Offenlegungsprozesses von der ersten Scoping-, Erhebungs- und Analysephase bis hin zur effizienten, kosteneffektiven Prüfung und Anfertigung offenzulegender Dokumente. Millnet gehörte zu den ersten Anwendern der prädiktiven Codierungstechnologie in Großbritannien und verfügt über umfangreiche Erfahrung in allen Aspekten der technologiegestützten Prüfung, einschließlich des Designs effizienter, vertretbarer Workflows, Konzeptformulierung und Ergebnisvalidierung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.millnet.co.uk

