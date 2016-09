„Hohes Haus“ über die Wahl der Wahl

Am 2. Oktober um 12.00 Uhr in ORF 2

Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 2. Oktober 2016 um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Die Wahl der Wahl

Mit dem Wahlkartendesaster bei der Bundespräsidentenwahl ist die Dringlichkeit einer Reform des hiesigen Wahlgesetzes schlagartig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. In der laufenden Debatte spielt auch die Frage der Stimmabgabe mittels Computer eine Rolle. In einigen Ländern, etwa in Estland, können die Menschen längst ihre Stimme per E-Voting abgeben. Auch in der Schweiz gibt es erste Versuche auf kantonaler Ebene. Die ÖVP kann sich E-Voting auch bei uns vorstellen, andere Parteien, vor allem aber Datenschutzexperten warnen jedoch davor. Maximilian Biegler berichtet.

Gast im Studio ist Andreas Schieder, der Klubobmann der SPÖ.

Wenig Geld für Schmerzen

Der Prozess gegen den Amokfahrer in Graz hat eine alte Diskussion neu entfacht: Wird in Österreich an Betroffene, die ein schreckliches Verbrechen mitansehen, miterleben mussten, oder gar einen Angehörigen dadurch verloren haben, angemessen Schmerzensgeld ausbezahlt? Nein, sagen viele Betroffene und Fachleute. Doch wie werden physische Verletzungen festgestellt und bewertet und wie bemisst sich die Höhe des Schmerzensgeldes nach so einem traumatischen Erlebnis? Claus Bruckmann hat mit Opferschutzvertretern und Versicherungsjuristen gesprochen.

Kein Ende der Krise

Von einer Existenzkrise der Europäischen Union hat der konservative Kommissionspräsident Jean Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Union unlängst gesprochen. Der sozialdemokratische EU-Parlamentspräsident Martin Schulz teilt diese Einschätzung. Es gäbe zu wenig Solidarität und zu viel nationalistisches Handeln zwischen den Mitgliedsstaaten, so sein Befund. Brüssel-Büroleiter Peter Fritz hat ein langes Interview mit Schulz geführt, der weiter offen lässt, ob er nach Ende seiner Amtszeit noch einmal antreten wird.

