ORF-Landesstudio Kärnten erhielt „Europaeus“

Sendereihe „Servus, Srečno, Ciao“ zum vierten Mal ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das Landesstudio Kärnten wurde für die Sendereihe „Servus, Srečno, Ciao“ mit dem „Europaeus 2016“ in Velden ausgezeichnet. Die bekannte dreisprachige Produktion des ORF Kärnten erhielt somit die vierte Auszeichnung – in der Kategorie Sonderpreis Bewusstseinsbildung – Information „Europe on my mind“. Am Donnerstagabend, dem 29. September 2016, fand die feierliche Verleihung des Europaeus 2016 im Casino in Velden statt. ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard durfte den Preis entgegennehmen. Der Europaeus ist ein Gemeinschaftspreis des Landes Kärnten, der Wirtschaftskammer und des Forum Velden.

Martina Rattinger, Leiterin Verbindungsbüro des Landes Kärnten in Brüssel, sprach in ihrer Laudatio darüber, wie sehr die Europäische Union Brückenbauer brauche, die die Menschen zur EU bringen. Der ORF Kärnten schaffe es auf seine großartige Weise, dies erfolgreich umzusetzen, damit überreichte sie die Auszeichnung feierlich gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Kern und Landeshauptmann Peter Kaiser an das ORF-Landesstudio Kärnten.

„Der Preis bedeutet für uns sehr viel, denn es ist eine weitere Auszeichnung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit dieser Sendung viele Menschen erreicht haben. Es ist nicht nur die Aufgabe des ORF, ein Normprogramm zu liefern, sondern auch ‚Unmögliches‘ zu schaffen, das normal nicht möglich ist“, so die Dankesworte von ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.

„Servus Srečno Ciao“ ist schon seit mehr als 16 Jahren in Radio Kärnten und seit 14 Jahren jeden Samstag nach „Kärnten heute“ ein fixer Programmpunkt des ORF Kärnten. Auch im Internet unter kaernten.ORF.at bietet der ORF regelmäßig aktuelle Informationen aus dem Alpen-Adria-Raum an.

Die ORF-Kärnten-Marke erhielt nun, mit dem Europaeus, insgesamt die vierte Auszeichnung. Im Juni gab es den „Otto von Habsburg Journalistenpreis“, den ersten MIDA-Preis für eine europäische TV-Anstalt, 2014 die Silber-Auszeichnung „European Public Communication Award“ für innovative Projekte. Auch hier bekam der ORF Kärnten den Brüsseler Award als einzige Fernsehanstalt Europas. Und im November 2000 erhielten Generalintendant Gerhard Weis und Landesintendant Gerhard Draxler den Einspielerpreis für die Präsenz der slowenischen Sprache in den Medien und der besseren Verständigung zwischen den Volksgruppen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Kärnten

Simone Oliva

0463 5330-29202 / 29213

http://presse.ORF.at