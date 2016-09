Grüne Wien/Kraus: Neos und ÖVP gefährden die Winteröffnung der Schanigärten

Wien (OTS) - „Unternehmen, die gehofft haben, dass sie diesen Winter den Schanigarten offen halten können, müssen dank Neos und ÖVP nun bangen“, so der Wirtschaftssprecher der Grünen Wien, Peter Kraus. Die Oppositionsparteien haben trotz einer Mehrheit im Landtag heute den Beschluss des sogenannten Gebrauchsabgabgesetzes, das die Winteröffnung der Schanigärten ermöglicht, in zweiter Lesung verhindert. „Rot-Grün wird alles dafür tun, das Gesetz noch rechtzeitig zum Beschluss zu bringen, sodass die Gastwirte ihre Schanigärten schon im heurigen Winter offenhalten können. Die Verhinderungstaktik von Neos und ÖVP ist völlig unverständlich“, so Kraus.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at